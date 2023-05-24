Открываем гриль-сезон: «Комсомолка» вместе с блогерами приготовила простой обед для дачного отдыха

Попробовать легкие рецепты для отдыха за городом собрались петербургские блогеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы привыкли ассоциировать гриль только с мясом и шашлыком. Но на нем можно приготовить не только горячее, но и десерт. 19 мая «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Мы собрали блогеров Петербурга на мастер-класс, чтобы в непринужденной обстановке приготовить и продегустировать различные блюда.

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ДАЧИ

Совсем скоро в Петербурге окончательно потеплеет и жители города будут чаще выезжать на дачу. Попробовать легкие рецепты для отдыха за городом собрались петербургские блогеры. Гости разделились на две команды. Первая команда отвечала за горячее и готовила сочный буррито с ароматной тушенкой «Главпродукт», а вторая позаботилась о десерте и испекла сладкие сырники. Позже блогеры приготовили хрустящие брускетты с зеленью и паштетом «МЕДОВЫЙ ДОМ».

Все блюда готовятся просто, однако даже в них есть свои секреты и тонкости. Во время мастер-класса бренд-шеф LEX Роман Пототранный помогал гостям и делился советами. Он отметил, что совершенно неважно соблюдать точную граммовку, а важно - получать удовольствие от процесса.

На хорошо оборудованной кухне даже начинающий повар становится шефом, а простые рецепты превращаются в кулинарные шедевры. Партнер проекта LEX предоставил зону активной кухни своего шоу-рума со встраиваемой бытовой техникой для мастер-класса. LEX - один из крупнейших производителей бытовой и кухонной техники в России. Компания предлагает уникальные гарантийные условия 36,6 месяцев на весь ассортимент и бесплатную замену техники на новую, а не на ремонт старой, что делает продукцию LEX надежным выбором для каждого. Ассортимент техники LEX включает более 500 различных наименований: вытяжки, варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины, холодильники и мелкая бытовая техника.

Гости мастер-класса разделились на две группы, чтобы приготовить горячее и десерт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- LEX ставит желания и потребности клиентов на первое место, поэтому инженеры и дизайнеры бренда всегда находятся в поисках уникальных решений, - рассказал бренд-шеф LEX Роман Пототранный. - Ценности бренда LEX и современного общества тесно связаны, поэтому техника соответствует международным экологическим стандартам, а в производстве используются исключительно безопасные и перерабатываемые материалы. Продукция имеет класс энергопотребления А и А+, что говорит о минимальном электропотреблении.

ГОТОВИМ БЫСТРО И ПОЛЕЗНО

Все мы хотим на даче больше отдыхать и меньше работать. Рецепты с кулинарного мастер-класса готовятся очень быстро и просто. Для экономии сил и времени в рецептах используются консервы.

Для сытного буррито повара использовали вкусную тушенку и сладкую кукурузу от партнера проекта - торговой марки «Главпродукт». Тушенка «Главпродукт» ГОСТ ЭКСТРА соответствует всем стандартам ГОСТа. Банку полностью наполняют крупными и сочными кусками мяса высшего качества. Сладкая кукуруза содержит хрустящие и сладкие зерна среднего размера, а заливки в банке очень мало. Всего торговая марка имеет более 500 наименований разнообразных мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.

Сначала блогеры приготовили сочный буррито с вкусной тушенкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Главпродукт» - признанный лидер, крупнейший в России производитель консервов. Компания производит не только легендарную тушенку «Главпродукт», но и ароматное сгущенное молоко, нежный паштет, острый хрен и горчицу, копченые шпроты, - рассказала руководитель отдела маркетинга и рекламы Татьяна Лаврова. - Высокое качество консервов «Главпродукт» отмечено золотыми медалями международных выставок, а каждая вторая российская семья отдает предпочтение нашей продукции. Бренд многократно назывался «Любимым брендом россиян» в категории «Консервы».

Чтобы убрать лишнюю влагу из тушенки, Роман порекомендовал обжарить мясо. Блогеры подготавливали начинку для буррито на сковороде Wok с высокими бортами и удобной ручкой. Пока тушенка обжаривалась, гости нарезали овощи и зелень для начинки мексиканского блюда. Наш партнер NАDOBA предоставил ножи для нашего кулинарного мастер-класса. Бренд впервые поддержал нашу кулинарную встречу. Компания разрабатывает и выпускает все виды посуды - кастрюли, сковороды, сотейники, чайники и многое другое. NАDOBA сочетает высочайшее качество, разнообразие ассортимента и доступную цену.

- Исключительное качество материалов и строгий контроль производства гарантирует долгий срок службы изделий, которые будут радовать много лет, - отметила руководитель отдела маркетинга и рекламы компании NADOBA Маргарита Ихсанова. - Продукция NАDOBA подходит для индукционных и газовых плит, бережет электроэнергию и ваше время. А ещё в ассортименте бренда вы сможете найти красивые и эргономичные столовые приборы для изысканной сервировки, надежные термосы для прогулок и путешествий, кухонные инструменты, формы для выпечки и многое другое.

Брускетта - закуска, которая часто встречается в ресторанах. Но ее так просто сделать дома самостоятельно. Блогеры попробовали приготовить вкусное угощение с паштетами от партнеров проекта - компании «МЕДОВЫЙ ДОМ». Компания представляет несколько линеек консервных продуктов, созданных на основе оригинальных рецептур. Все продукты отличаются натуральным составом, отсутствием консервантов и нестандартным сочетанием ингредиентов. В продуктах «МЕДОВОГО ДОМА» не используют пальмовое масло. Продукты обладают высоким качеством по доступной цене с оптимальным сроком годности и подойдут для ценителей здорового питания.

На закуску сделали брускетты с паштетами и риетами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» на рынке с 1998 года. Располагается в экологически чистом Батецком районе Новгородской области, что позволяет сохранить пользу продуктов и выпускать широкий ассортимент без вреда для окружающей среды. Крупнейший производитель и поставщик фасованного меда, мясной и рыбной премиальной консервации, а также кондитерских изделий и травяных чаев. Мы являемся лауреатом премии Правительства РФ в области качества, а также производителем в соответствующей мировым стандартам системе FSSC 22000 и SMETA. К летним пикникам в качестве топпингов к грилю, в приготовлении вкусных брускетт и бутербродов в нашем ассортименте на сайте можно найти паштеты, риеты, а также эксклюзивные натуральные соусы к мясу и рыбе», - рассказывает управляющая компании «МЕДОВЫЙ ДОМ» Агеева Эмилия.

А еще блогеры приготовили сырники с медом от торговой марки «МЕДОВЫЙ ДОМ». Бренд-шеф поделился способами, как придать любимому десерту идеально круглую форму.

- Мы берем тесто в руку, формируем круг пальцами, и готово! - говорит Роман, - Второй вариант: мы можем раскатать тесто в шарик и также придать форму круга. Окончательную форму сырнику придаст гриль.

А на десерт — вкусные сырники с медом и сгущеным молоком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОДГОТОВКА К ДАЧЕ ПРОШЛА УСПЕШНО

После увлекательного мастер-класса на столе красовался полноценный обед из сделанных на гриле горячего, закуски и десерта. Кулинары продегустировали блюда, которые получились очень вкусными. Блогеры получили ценные знания и советы от бренд-шефа, а еще партнеры проекта вручили полезные подарки. Бренд LEX вручил сковороды Wok, которые блогеры использовали в мастер-классе, а NАDOBA подарили ножи.

Мастер-класс с рецептами для дачи стал уже третьей встречей из большого цикла «Время есть». Впереди еще больше интересных рецептов и кулинарных встреч. Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт бурито с тушенкой

БЕРЕМ:

Тортилья пшеничная - 1 шт

Консервированная тушенка «Главпродукт» - 100 г

Перец болгарский красный 0,5 шт

Лук красный средний - 0.5 шт

Консервированная кукуруза «Главпродукт» - 50 г

Зелень свежая - 25 г

Сыр гауда - 50 г

Основа соусная - 50 г

НУЖНО:

Прогреть на сковороде тушенку для удаления лишней влаги, добавить соус, специи и мелко нарубленную зелень.

Мелко нарезать лук и болгарский перец.

Сыр натереть на терке.

На половину тортильи выложишь мясную основу, болгарский перец, лук и консервированную кукурузу.

Посыпать все сыром.

Скрутить буррито и отправить в гриль до образования золотистой корочки.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА

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