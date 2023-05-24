«Швырнула об бетон»: Петербурженка получила три года колонии за жестокое убийство собаки на глазах у детей

Женщина резко схватила чужую собаку и начала ее бить. Фото: "Косточка, живи"

Петербурженке, которая убила собаку на глазах у маленьких детей, вынесли приговор. Инцидент случился 27 августа прошлого года около детской площадки на улице Сизова. Женщина подошла к собаке по кличке Санта, а потом резко отстегнула животное с поводка и оттащила в сторону.

- Женщина из хулиганских побуждений начала бить пса, швырять о металлическое ограждение и на бетонный поребрик, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Собака от полученных травм умерла на месте. За жестокостью неадекватной женщины наблюдали не только взрослые, но и дети, которые в этот момент находились на площадке. В суде петербурженка объяснила, что пес зарычал на нее, поэтому она испугалась и избила чужого питомца. Так что, свою вину осужденная признала лишь частично.

Суд отправил ее в колонию-поселение, где женщина проведет три года. Хозяйке погибшей собаки преступница выплатит сто тысяч рублей компенсации морального вреда.

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