Современные технологии помогают стать родителями, но законы природы изменить не могут

Как врачи помогают парам стать родителями, рассказала акушер-гинеколог-репродуктолог Кристина Никитенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

С момента своего появления вспомогательные репродуктивные технологии шагнули далеко вперед и сегодня ЭКО считается эффективным и безопасным методом борьбы с бесплодием. Однако удача в этом процессе по-прежнему во многом зависит от квалификации специалистов и самих пациентов. Врач акушер-гинеколог репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко рассказала, как врачи помогают парам стать родителями, о роли психосоматики при лечении бесплодия и о том, почему нельзя полагаться только на технологии.

ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ

Мир стремительно меняется, но законы природы остаются неизменны: чем старше становится женщина, тем меньше у нее шансов забеременеть самостоятельно. А если долгожданная беременность наступит, то риск различных заболеваний повышается. Казалось бы, все очевидно: рожай, пока молодой! Но современные девушки, женщины, откладывают материнство. Сначала учеба, работа, карьера, материальная независимость, а дети потом. Соответственно, возраст женщин, которые рожают первого ребенка, увеличивается - и это проблема не только нашего общества, но и других стран.

- Лучше всего рожать ребенка до 30 лет, потому что потом постепенно происходит снижение потенциала к деторождению. Если мы говорим об использовании репродуктивных технологий, то с ЭКО тоже лучше не затягивать, желательно проходить процедуру не позже 40 лет. Дело в том, что с возрастом сложнее получить материал - яйцеклетки и сперматозоиды, их качество снижается, ответ на стимуляцию недостаточный. Конечно, есть индивидуальные особенности, когда и в 50 лет женщина способна родить сама, но это, скорее, исключение из правил, - говорит врач акушер-гинеколог репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Сейчас процедура ЭКО стала обычной и даже рутинной, не только врачи, но и пациенты хорошо о ней осведомлены. В Центре планирования семьи и репродукции сделать ее можно за счет средств ОМС. Однако надо помнить, что наступление беременности во многом связано с дополнительными факторами, которые не зависят от самой процедуры ЭКО. И дело не только в возрасте. Это могут быть хронические болезни будущей мамы.

- Поэтому к вопросам планирования беременности нужно подходить ответственно. В этом отношении Центр планирования семьи и репродукции уникален: у нас будущая мама может не только посетить гинеколога, но и других специалистов, пройти все необходимые обследования. В последнее время я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда мужчина и женщина здоровы, но беременность не наступает. В этом случае можно говорить о психологическом факторе бесплодия. Например, женщина не хочет детей, но понимает, что пора, «часики тикают» и старается забеременеть. Тут могут помочь психологи, и в нашем Центре они тоже есть, - продолжает Кристина Никитенко.

В отличие от многих других клиник, в которых репродуктивное здоровье - всего лишь одно из направлений, петербургский Центр планирования семьи и репродукции оказывает полный спектр именно профильных услуг. Здесь есть гинекологический и урологический кабинеты, кабинеты узких специалистов, клинические отделения и стационар. Работает отделение патологии беременности для женщин, нуждающихся в пристальном наблюдении докторов за процессом вынашивания ребенка. Кроме того, на базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. Его главная задача - выявление и лечение гестационного диабета.

- Все это позволяет обеспечить комплексный подход к планированию беременности, ее сохранении. Мы дарим нашим пациенткам внимание, любовь и получаем в ответ искреннюю благодарность, - добавляет Кристина Никитенко.

ОТЛОЖИТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ

А как все-таки быть тем парам, которые готовы рожать, но сначала хотят добиться материальной независимости? Один из вариантов «заморозка» яйцеклеток для женщин и сперматозоидов для мужчин. Сегодня специалисты прекрасно умеют это делать.

- Это хороший вариант для молодых людей, у которых семья в отдаленных планах. «Заморозка» позволяет решить проблему «старения» яйцеклеток, когда в 40-45 лет женщина вынуждена делать ЭКО протокол за протоколом, с минимальными шансами на успех, - считает Кристина Никитенко.

Но самое главное - это осознанный подход к материнству. Важно для себя понять, хотите вы этого или нет, насколько готовы кардинально изменить свою жизнь. Желание родить (особенно в возрасте) - это именно ваше желание или результат давления со стороны окружающих? Ведь материнство должно быть здоровым и счастливым во всех отношениях.

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