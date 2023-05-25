Броня, стекло без бликов и отсутствие кислорода. Что известно о капсуле с инертным газом, в которой хотят хранить «Троицу» после передачи РПЦ

Рассказываем об особенностях капсулы с инертным газом. куда хотят поместить "Троицу" на время хранения в Троицком соборе. Фото Артем Геодакян / ТАСС

Передача Русской православной церкви легендарной иконы «Троица» Андрея Рублева может задержаться не неопределенный срок. Напомним, по поручению президента святыню должны отдать на хранение в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. В идеале реликвию хотели выставить в Храме Христа Спасителя уже 4 июня. Однако ученые-реставраторы Третьяковской галереи пришли к выводу, что в данном случае спешка ни к чему – состояние «Троицы» сложное и нестабильное, поэтому пока что она останется в мастерской, где ее «подлечат» специалисты. Тем не менее, spb.kp.ru решила выяснить с учеными-экспертами, каким должно быть правильное хранение святыни в Троице-Сергиевой лавре, чтобы икона продолжала долго жить и радовать и прихожан, и ценителей искусства.

Состояние требует особого ухода

Как ранее выяснила редакция, икона не принадлежит ни музею, ни РПЦ. Она государственная. Формально «Троица» будет, как и прежде, под надзором специалистов Третьяковки. Однако ответственность за ее сохранение возложат не только на музейщиков, но и на РПЦ. Но для начала икону нужно должным образом транспортировать. В 2022 году в гости в Лавру она попала в прицепе на специальном грузовике, способном двигаться без тряски.

Состояние иконы далеко от идеального, заявляют реставраторы. Фото: stsl.ru / Свято-Троицкая Сергиева Лавра

- Всякое лишнее движение – всегда потрясение для такой реликвии, - предупреждает научный сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея Ирина Сосновцева. – В стандартах перевозки сказано, что нужно исключить все колебания.

Состояние иконы далеко от идеала, это не секрет.

- В основе «Троицы» три липовые доски, но они недостаточно прочно прикреплены друг к другу. Это влияет на сохранность грунта и красочного слоя, особенно в местах стыка досок. Поэтому на лицевой стороне иконы имеются трещины левкаса (грунта. – Прим. ред.) и красочного слоя вдоль стыков досок основы. Конечно, ей требуется реставрация, - поделился мнением с spb.kp.ru директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

В такой капсуле хранили "Троицу" в июле 2022 года в Троицком соборе. Фото: stsl.ru / Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Капсула без кислорода

Протоирей Леонид Калинин, входящий в состав Патриаршего совета по культуре, предположил, что «Троица» будет в сохранности в соборе только в специальной капсуле с инертным газом. С ним согласен Виктор Дорохов, заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры, который не раз создавал подобные «коробы» для икон.

- Сначала надо проанализировать климатические условия в Троицком соборе. Мы знаем, что там нестабильная температура и влажность. Есть копоть от свечей. Также там много прихожан, которые дышат и влияют на формирование микроклимата. От всего этого нужна защита, - подчеркнул Дорохов в разговоре с spb.kp.ru.

Капсула с инертным газом – один из выходов в ситуации, уверен эксперт. Но в практике такой способ хранения почти не применялся в России.

- Я и мои коллеги не слышали о капсулах с инертным газом, - признается Ирина Сосновцева из Русского музея. – В теории, исходя из законов физики, в капсуле не будет перепадов температур, влажности, плесени и грибка.

Икона «Спас Елеазаровский» в климатической капсуле в иконостасе Собора Трех Святителей. В нижней части - устройство для автоматического поддержания относительной влажности. Фото: Лаборатория климата музеев и памятников архитектуры

- Инертный газ позволит свести возможные риски к минимуму, - объяснил создатель капсул Виктор Дорохов. – Внутри витрины не будет кислорода – главного разрушающего фактора. То есть все пространство заполнят инертным газом. И будет защита от перепадов влажности и температуры. А держать «Троицу» открытой – недопустимо.

«Витрина - недешевое удовольствие»

Эксперты предполагают, что капсула будет выглядеть стандартно – в виде короба с остеклением с нескольких сторон.

- Если коротко, капсула – это такой специальный ящик со своим микроклиматом, - уточнил spb.kp.ru Виктор Дорохов. – Этот короб окружает святыню материалами, которые не выделяют вредные примеси. Внутри установят приборы, контролирующие температуру, влажность, чистоту воздуха, герметичность: они будут фиксировать, не проник ли кислород. Информация будет в реальном времени выводиться на устройство вне витрины.

Икона «Никола Зарайский» в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Защитная капсула прошла испытания в климатической камере, где моделировались условия различных сезонов климата. Фото: Лаборатория климата музеев и памятников архитектуры

Кроме этого, создателям капсулы нужно думать и о прихожанах.

- Стекло такой витрины должно быть из осветленного безбликового стекла с нормальной цветопередачей, чтобы все смогли адекватно воспринимать «Троицу», - добавляет директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин. – По моему мнению, нужно еще дополнительно обезопасить икону – сделать стекло пуленепробиваемым, а металл капсулы – бронированным.

На все про все у создателей будущего «дома» для «Троицы» совсем немного времени.

- Сроки нормальные. За лето капсула точно будет готова, - уверен Виктор Дорохов. –Думаю, она обойдется не менее чем в 5-6 миллионов рублей.

Будущее «Троицы» прояснится совсем скоро, осталось дождаться окончания реставрации и новостей от Третьяковки, РПЦ или Минкультуры РФ.

Справка «КП»

Андрей Рублев написал икону Святой Троицы в 15-м веке. В ее основе лежит ветхозаветный сюжет о том, как праотец Авраам встретил у дубравы самого Бога в виде троицы ангелов. В итоге они рассказали Аврааму о рождении его сына Исаака в будущем – именно от его потомства позже появится Иисус Христос. Сама икона состоит из трех липовых досок, скрепленных меловым клеем, и покрытых олифой – аналогом лака. В Троицком соборе она находилась около 500 лет, временами ее покрывали золотым и серебряным кладом с драгоценными камнями. С 1929 года икона находилась в Третьяковке по распоряжению властей СССР.

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