Не поедем, не помчимся: Почему автобусы до Пулково стоят в пробках и есть ли у них обходные пути

Автобусы до аэропорта от "Московской" курсируют каждые 12-30 минут. Но сейчас им приходится стоять в пробках по 30-40 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несладко сейчас приходится всем, кто торопится в аэропорт Пулково. Автобусы и автомобили застревают в длительных пробках из-за дорожных работ на Московском проспекте. Ежедневно провести в компании незнакомых попутчиков и их чемоданов можно лишние 30-40 минут.

«Кошмар, что творится на «Московской». Транспорт просто стоит, домой не доехать», - возмущаются в районных группах во Вконтакте десятки горожан. Кто-то из них сетует, что власти разрешили дорожные работы, но не придумали никаких объездных маршрутов для автобусов, доставляющих людей в аэропорт. Так ли это на самом деле?

«ПОТЕРПИМ. ПОДОЖДЕМ»

В комитете по транспорту коротко разъяснили возможность запустить альтернативу: «Путей для отвода нет». С коллегами по цеху согласился автоэксперт Дмитрий Попов. В разговоре с spb.kp.ru он выразил уверенность в том, что дорожные работы начались, только после того как все варианты объездов рассмотрели в Центре транспортного планирования.

Вот в такие вереницы выстраиваются автобусы в часы пик на проблемном участке. Фото: t.me/mozgoffurban

- Пропускная способность улично-дорожной сети не безгранична. Это значит, нам надо принять, что мы либо отказываемся от ремонта дорог в принципе, либо потерпим и подождем. Другого выхода нет, - разъяснил Попов.

Действительно, все объездные варианты, которые на первый взгляд кажутся удачными, не подходят для временного пуска автобусов. Параллельная проспекту Варшавская улица слишком тесная и тоже страдает от заторов. Комбинация из улицы Ленсовета и Дунайского проспекта оборачивается пробками - на пересечении с Московским шоссе строится развязка, поэтому проезжая часть сужена.

Пассажиров в теории мола бы спасти КАД. По прикидкам автоэксперта, автобус мог бы поехать от станции метро «Купчино» по Витебскому проспекту, выйти на кольцевую и спуститься с нее в районе торгового центра на Пулковском шоссе. Однако на съезде с КАД на шоссе уже есть свои проблемы - стандартная пробка в час пик, поэтому такой вариант ничем не лучше.

Зато запасной путь есть для автомобилистов, рассказывает Дмитрий Попов. Автоэксперт уверен, что обойти пробки можно, поехав по Витебскому проспекту и завернув на улицу Орджоникидзе. Дорога приведет к площади Победы, но позволит не встрять в автозатор.

Заторы на Московском проспекте продлятся до 4 июня - там идут дорожные работы. Фото: Яндекс.Карты

ЭХ, НАМ БЫ МЕТРО

Петербургу очень не хватает аэроэкспресса, трамвая до Пулково или станции метро, которая бы выросла рядом с аэропортом. Обзавестись трамваем или железнодорожным экспрессом городу давно пора, говорит Попов. Достаточно взглянуть на успешный пример столичного Домодедово. Там быстрая электричка довозит пассажиров от далеко расположенного аэропорта прямо в центр.

- А станцию метро можно было бы построить, не копая тоннели от «Звездной», а сделать последний перегон по земле. И этот маршрут был бы очень востребованным. Это серьезная транспортная задача, которая требует решения. Городу нужно метро и нужно обеспечить быструю доставку людей в Пулково, - рассуждает Дмитрий Попов.

Трамвайной линии в аэропорт пророчат «день рождения» в 2029 году, а вот воплощение других желанных идей отложено на более поздний срок. В том числе и многострадального аэроэкспресса от Балтийского вокзала. Так что набираемся терпения. Ремонт не вечен, а планировать поездку и правда всегда лучше с запасом. К слову, дорожные работы на Московском проспекте завершатся 4 июня.

У станции метро "Проспект Ветеранов" заметили анонс нового маршрута до аэропорта. Запустить его, вроде как, обещают уже во втором полугодии. Фото: соцсети

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Внимательные петербуржцы разглядели на остановках у метро «Проспект Ветеранов» многообещающее объявление: «Планируемый срок ввода автобуса № 82Э - второе полугодие 2023 года». Схема маршрута на стенде ведет автобус от метро, от бульвара Новаторов, прямиком до аэропорта. Это значит, что доехать до Пулково можно будет и с Юго-Запада.

Впрочем, в комтрансе эту информацию нам подтвердить не смогли. Замешкались и в справочной «Организатора перевозок», чей номер указан на объявлении о запуске маршрута как контакт для справок. После долгого отсутствия на линии там косвенно подтвердили, что некие автобусы будут обслуживать маршрут до Пулково во втором полугодии, но подробная информация для пассажиров по схеме пути и номеру маршрута появится позже.

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Задержки составляют от 30 минут (подробности)