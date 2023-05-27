Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке в Выборге и отобрал у него телефон

В полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали рецидивиста, который избил 11-летнего мальчика и отобрал у него телефон. Инцидент произошел в Выборге 25 мая. Преступник сбежал, а мама пострадавшего ребенка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 21-летний парень напал на ребенка на детской площадке около дома на улице Суворова. Он пнул мальчика ногой, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Полицейские задержали подозреваемого около двух часов дня 26 мая на Физкультурной улице в Выборге. Им оказался местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в полицию обратился отец 9-летней девочки, который рассказал, что неизвестный отправляет в мессенджере ребенку свои интимные фотографии.