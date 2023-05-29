В Ленобласти открылся сезон круизов

В Выборг впервые прибыл круизный лайнер «Мустай Карим». Фото: пресс-служба компании «ВодоходЪ».

Важное историческое событие для круизной отрасли: 28 мая туристический лайнер «Мустай Карим» впервые остановился в одном из самых старинных городов России – в Выборге. Его торжественно встретили представители туриндустрии, администрации города и Ленинградской области.

«Мустай Карим» был спущен на воду в 2019 году. Судно является первым пассажирским речным теплоходом, построенным в России за последние 60 лет. Общая мощность судовых двигателей составляет 3200 кВт. Комфортабельный четырехпалубный лайнер класса «река-море» оснащен современной электроникой. На борту просторные каюты от люкс до эконом-класса, уникальный дизайн, богатая инфраструктура. «Мустай Карим» единственное круизное судно, которое может дойти по Финскому заливу до Выборга, пройдя через исторический центр Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба компании «ВодоходЪ».

- От лица компании «ВодоходЪ» хочу выразить теплые слова благодарности порту Выборг за то, что поддержали нашу идею, которая в самом начале казалась несколько авантюрной. Мы вместе выполнили большую работу. Создали безопасную возможность захода в порт. Поэтому мы, сегодня здесь и надеемся, что это событие примет регулярную основу, - поделился генеральный директор Ришат Багаутдинов.

Генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов.

Прямо сейчас пассажиры судна гуляют по исторической части Выборга и знакомятся с достопримечательностями единственного в России европейского средневекового города. Выборг не случайно появился в туристическом маршруте – это слияние многовековой истории и современности.

Всего этим летом «Мустай Карим» совершит пять заходов в порт Выборга — поэтому увидеть его смогут все желающие. К слову, спрос на рейсы очень высокий.

Подготовили: Полина КРАВЧЕНКО, Ксения СОЛОВЬЕВА