Доцента СПбГУ поймали на травле патриотов после героической гибели на спецоперации студента-добровольца из вуза

По словам студентов СПбГУ, преподаватель оскорблял погибшего на СВО студента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный скандал назрел в Санкт-Петербургском государственном университете. Преподаватель вуза якобы негативно высказался о специальной военной операции. По словам студентов, мужчина не стеснялся в выражениях, высказываясь о погибшем студенте, который взял академический отпуск и отправился на фронт добровольцем.

- Сотрудник действительно является доцентом Санкт-Петербургского государственного университета, в связи с чем мною в правоохранительные органы направлено обращение о проведении проверки, - прокомментировал ситуацию проректор вуза по безопасности Дмитрий Грязнов.

Он пообещал, что если подтвердится информация о таких разговорах доцента, то ему грозит увольнение. Внутренняя проверка в вузе проводится с прошлой недели. Студентов просят рассказать администрации вуза, если им что-то об этом известно.

К слову, некоторых обучающихся доцент удалил из друзей в соцсетях, потому что они осудили его за антироссийские заявления.

Изначально в Сети появился скриншот сообщений преподавателя. По предварительной информации, мужчина написал, что «прямое и открытое одобрение рашизма – омерзительно».

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