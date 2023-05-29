Умчавший от ГИБДД на «Бентли» бывший вице-губернатор Петербурга остался без водительских прав

Экс-чиновника лишили водительских прав. Фото: spb-tr.gazprom.ru / Дорожный инспектор

Ранее spb.kp.ru писала, что экс-вице-губернатор Петербурга Сергея Козырева задержали 26 января инспекторы ДПС. Тогда мужчина пытался скрыться от «севших ему на хвост» сотрудников ГИБДД. Мчась по городу на «Бентли» за 40 миллионов рублей, чиновник пытался скрыть сильное опьянение. В итоге, распоясавшегося общественника не только задержали на целых пять суток, но и лишили водительских прав. Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Экс-вице-губернатора также оштрафовали за опасное вождение и сопротивление закону, – уточнила представитель пресс-службы.

Мужчине также выписали штраф. Фото: скриншот с пресс-конференции «КП-Петербург».

Напомним, что в Смольном Козырев проработал ни много ни мало – три года. А увольнялся он из правительства города с большим скандалом. К слову, на него внимание обратил даже президент Владимир Путин. Глава России возмутился просто галопирующий ростом платежей за ЖКХ – примерно на 40 процентов в некоторых районах Северной столице.

Тогда в Петербург нагрянули коллеги лихача. Но не на чай, а с проверками. К слову, до их визита Козырева на «личную беседу» пригласил и губернатор Георгий Полтавченко. После этого опальный чиновник написал заявление об увольнении. Конечно, «по собственному желанию».