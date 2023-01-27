Миллионер, вызвавший гнев Путина: Что известно о вице-губернаторе Петербурга Сергее Козыреве, арестованном за пьяную езду на «Бентли» за 40 млн рублей

Пойманный на пьяной езде бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев ранее был уволен из Смольного со скандалом. Фото: spb-tr.gazprom.ru / Дорожный инспектор

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев попался на лихом и пьяном вождении. Экс-чиновника задержали 26 января, когда он улизнул от сотрудников ГИБДД на своем «Бентли» за 40 миллионов рублей. На побег были причины, позже алкотестер покажет, что у него в крови было почти 1,1 промилле – это сильное опьянение, для которого характерна агрессия и экспрессивность. Так и случилось. При задержании в коттедже под Выборгом на Козырева надели наручники, потому что он толкал полицейских.

- В итоге гонщика наказали пятью сутками административного ареста, - уточнили spb.kp.ru в Выборгском горсуде Ленобласти. – Как пояснили полицейские, при задержании от мужчины пахло алкоголем, он невнятно говорил, а его лицо было багрово-красным. Он пытался вырвать и уничтожить административные протоколы, поэтому к нему применили силу.

Было время, когда Сергей Козырев приходил в редакцию "КП-Петербург" и обещал светлое и счастливое будущее.

И не сказать, что до этого момента у Сергея Козырева была безупречная карьера. Начиналось все, конечно, чинно и благородно. Отучился в академии госслужбы при президенте РФ, а потом работал в комитетах по природопользованию, транспортной инфраструктуре, энергетике, в жилинспекции и в ГАТИ. Но с 1997 по 2001 годы ушел в бизнес. Далее его взяли на должность вице-губернатора Ленобласти, а с 2011 года на аналогичный пост, но уже в Петербурге.

- В этом году (2012-м - прим.ред.) все крыши и трубы мы не починим, - разочаровал журналистов spb.kp.ru тогдашний вице-губернатор в одном из интервью. - А что вы хотели? Этот город третий в Европе по величине. Много изношенных коммуникаций. Я все воспринимаю критически. Но сравнивать Ленобласть и Петербург не надо. Там совсем другие проблемы, у нас их больше.

Сейчас Сергей Козырев обычный бизнесмен, владеет четырьмя компаниями. Фото: скриншот с пресс-конференции "КП-Петербург"

В Смольном Козырев пробыл три года. Увольнение было скандальным. Тогда Владимир Путин сильно возмутился, что в его родном городе стоимость платежек за ЖКХ взлетела в геометрической прогрессии – примерно на 40 процентов в некоторых районах. Президент устроил выволочку профильному министру.

- Идите и объясните людям, почему они должны были платить такие деньги. С ума сошли, что ли? - поражался Владимир Путин на совещании по вопросам ЖКХ.

В Северную столицу с проверками сразу нагрянули коллеги из Москвы, но еще до этого момента Козырева вызвал на ковер губернатор Георгий Полтавченко. После этого опальный чиновник написал заявление об увольнении. Как это обычно бывает – «по собственному желанию». Вот только формулировку Козырева подкорректировали, добавив, что он плохо контролировал работу комитетов и управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Тогда-то Козыреву припомнили и другую резонансную новость – в те годы Forbes включил его в список 100 самых богатых чиновников России. Бывший вице-губернатор уверенно занял 57-е место. Но его доходы Интернет уже не помнит. Зато о его наградах информация сохранилась – имеет орден Красной Звезды и орден Почета. Сейчас Козырев владеет компаниями, производящими фильмы, ТВ-программы, а также занимающимися дикой охотой. За год выручка с четырех его компаний составляет 26,5 миллионов рублей.

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