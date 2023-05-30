В Ботаническом саду Петра Великого расцвела Царица ночи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге наконец-то расцвела Царица ночи. К слову, уникальное растение, с первого взгляда напоминающее кактус с желто-оранжевым цветком, распускается всего на одну ночь. И поэтому вызывает у местных жителей настоящий ажиотаж. А для тех, кто не успел взглянуть на прекрасную королеву оранжереи, «Комсомолка» показывает самые красивые фотографии.

Уникальный цветок распускается всего на одну ночь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– В этом году расцвело сразу 11 бутонов, – прокомментировали событие в пресс-службе Ботанического сада.

Кроме того, сотрудники учреждения рассказали, какие именно экземпляры решили порадовать петербуржцев. Восемь из них по научному называют «Селеницереус курупноцветковый» – собственно «Царица ночи» и наиболее распространенный среди коллекционеров вид.

Среди гостей и жителей возник настоящий ажиотаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три же предстали гостям оранжереи «Селеницереусом крючковатым». Так называемая «ретро» Царица ночи, привезенная в Северную столицу из Германии. Кстати, его непосредственной родиной оказалась Мексика.

Из растений вырастают целые лабиринты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что цветок покажется во всей своей ароматной красе, гостей и жителей города на Неве предупредили заранее. К слову, и билеты были раскуплены желающими задолго до самого цветения.

Полюбоваться приходят не только Царицей ночи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, в саду также открылась Водная оранжерея. Представленные там кувшинки могут выдержать до 50 килограммов.