«Поставили могильный крест перед домом»: Семье второклассника из Смоленска, которого учитель чуть не довела до суицида, начали поступать угрозы

Семье затравленного второклассника из Смоленска, учительницу которого подозревают в доведении его до суицида, начали поступать угрозы. Фото: СОЦСЕТИ

Новый поворот получила громкая история с доведением до попытки суицида восьмилетнего ученика Вовы (имя изменено. - Прим.ред.) из единственной школы в деревне Верховье под Смоленском. Напомним, СК возбудил уголовное дело в отношении учительницы Светланы М., оскорблявшей и унижавшей мальчика на протяжении долгого времени. Приходя домой, ребенок плакал и вслух размышлял о самоубийстве. После этого мама мальчика положила ему в рюкзак диктофон, получила запись с издевательствами и передала в прокуратуру. Spb.kp.ru поговорила с бабушкой школьника Натальей Ермаковой. Она заявила об угрозах со стороны учительницы и ее сестры Таисии, которая тоже преподает в этой школе.

«Плакал и вспоминал умершего папу»

По словам бабушки, с марта 2023 года ее внук изменился до неузнаваемости – когда-то бойкий и любознательный мальчишка стал постоянно плакать и жаловаться после возвращения из школы.

- Внук говорил: «Меня Светлана Михайловна обижает». Его мать Марина пошла разбираться к учительнице, а та ответила: «Он врет, сочиняет. Все у него нормально!». Но почему тогда ребенок со слезами уходил учиться? А дома вспоминал умершего четыре года назад папу и просил у него помощи, приговаривая: «Мама, я умереть хочу!». Поэтому мы и решили положить диктофон в рюкзак. Прослушали все шесть часов записи. Уши завяли. «Меня тошнит от тебя, видеть тебя не могу!» - это еще самые безобидные фразы учительницы. В какой-то момент она вообще закричала: «Ты, как нацист украинский, рисуешь на себе картинки, - перечисляет жуткие подробности бабушка Вовы.

Преподаватель Вовы имеет стаж 39 лет, недавно она боролась за победу в конкурсе "Учитель года". Фото: СОЦСЕТИ

Индивидуальный разговор с педагогом не помог, заявляет Наталья Ермакова. Тогда она и невестка пожаловались в прокуратуру и СК. Сначала учительнице объявили выговор. Потом в отношении нее возбудили административное дело за оскорбление. Позже СК усмотрел в записи склонение к попытке суицида и завел уже «уголовку». Хоть жители деревни, руководство школы и администрации поддержали семью мальчика, но Ермаковы все равно столкнулись с угрозами.

- Кто-то поставил мне могильный крест прямо перед домом, - пугается бабушка второклассника. – Понятно, что это почерк Светланы и ее сестры Таисии. Они прямо говорят нам, что из школы никуда не уйдут: «Справедливость восторжествует. Мы останемся работать, а ребенок пусть идет, куда хочет. Его мать лишат материнства. А сына поставят на учет и отдадут в детдом».

«К ребенку полная неприязнь»

При этом семья пострадавшего мальчика до сих пор гадает, почему именно его выбрали объектом травли. Ранее Таисия, сестра учительницы, подозреваемой в доведении Вовы до попытки самоубийства, заявила spb.kp.ru, что та действительно перегнула палку. Но якобы только из-за хулиганских выходок ребенка в школе.

- Мы не понимаем, почему они ненавидят нашего ребенка! – возмущается бабушка. – Растет хороший мальчик. Мать сидит с ним круглые сутки, живет на пособия. Дома всегда полный холодильник, она его балует и одеждой, и игрушками. У нас нормальная семья. Просто и Светлана, и Таисия – это такие люди, у которых рот не закрывается. Нет предела наглости. Даже всех остальных детей в школе натравили против Вовы. Дают им задания смотреть за ним, снимать на видео. К ребенку полная неприязнь. Невзлюбили и все.

Учительнице грозит от 8 до 15 лет колонии, если ее вину подтвердят. Фото: СОЦСЕТИ

Последнюю неделю учебного года Вова не ходил в школу из-за плохого самочувствия, а всю заключительную четверть за ним присматривала мама.

- Марина отводила его на уроки и сидела в рекреации, ждала на переменах. Следила, чтобы сына не обижали. Только на таких условиях Вова соглашался пойти в школу и переставал плакать, - утверждает бабушка мальчика.

Учительница до сих пор так и не извинилась за оскорбления. Сейчас семья Вовы рассчитывает, что ее все же отстранят от работы. В противном случае они рассматривают возможность продать дом и уехать из деревни ради психологического благополучия ребенка. Добавим, что 1 июня, в День защиты детей, в Смоленске состоится суд, в котором учительницу могут оштрафовать за оскорбления ученика. А расследование уголовного дела только началось. Учительнице грозит от 8 до 15 лет колонии.

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