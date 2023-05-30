«Идиот или как? Куриные мозги»: Мать второклассника из Смоленска записала на аудио, как учитель травила и чуть не довела его до суицида

Учительницу из Смоленской области подозревают в доведении второклассника до суицида. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет нагрянул в школу на 30 детей в деревне Верховье Смоленской области, где живет чуть больше 400 человек. Там в центре скандала оказалась 59-летняя учительница Светлана М. с педагогическим стажем почти 40 лет. Классного руководителя подозревают в редкой статье – доведение до покушения на суицид восьмилетнего ученика Вовы (имя изменено. – Прим.ред.). Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, преподаватель больше года травила мальчика на уроках, из-за чего парень прекратил учиться, играть и стал вслух рассуждать о самоубийстве.

«В голове пусто, ты ничего не можешь!»

Мать Вовы Марина в конце марта положила ему в рюкзак диктофон, чтобы проверить методы воспитания в школе. Женщина поначалу не верила сыну, что заслуженный педагог якобы обзывает его на уроках. Но мальчик плакал дома и жаловался, поэтому родитель пошла на хитрость. В итоге она получила шесть часов записи с уроков, где вместо математики и русского языка ее сын узнавал всевозможные оскорбления и терпел унижения (аудио можно прослушать в конце данной статьи. - Прим.ред.).

Сама школа в Верховье - одноэтажная и маленькая. Там учатся около 30 детей. Фото: СОЦСЕТИ

- Куриные мозги. В голове пусто, ты ничего не можешь! А я приведу комиссию, они проверят, что ты умеешь во втором классе. У меня сил нет! Это идиот или как? Он закрыл книжку, сидит и играет. Руку на парту! Голова твоя не отвалится – она пустая. И не говори, что я виновата, что ты в штаны напустил, да? Ябеда растет, да и не только ябеда – наглец растет, законченный, - эти фразы Светлана эмоционально повторяла за время нескольких уроков.

Возмущенная мать пошла с записью в прокуратуру. Там возбудили административное дело за оскорбление ученика. Суд назначили на символичную дату – 1 июня, День защиты детей. Классному руководителю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Но увольнять ее не будут - в деревне дефицит рабочих кадров.

- Учительница продолжает работать в школе, параллельно с этим правоохранительные органы проводят проверку, - уточнила spb.kp.ru директор деревенской школы Валентина Ануфриева.

Одновременно с жалобой в прокуратуру мать Вовы раскидала запись травли по местным СМИ и группам в соцсетях в надежде на помощь. У женщины появилось много союзников. Тогда та начала писать, что сына еще и били – головой о парту и доску.

Стаж Светланы составляет 39 лет. Она учитель начальных классов, у старших преподает уроки технологии. Фото: СОЦСЕТИ

- Как тут не поверить матери? Учительницу поймали с поличным, - высказался в разговоре с spb.kp.ru источник из администрации района. – Нареканий со стороны соседей и учителей о семье мальчика нет. Полиция тоже не имела претензий. Да, он рос без отца. Мальчик учится, как может. Оценки, конечно, не самые хорошие. Но поймите, когда к нему с такой неприязнью относятся, то иначе быть не может. А вот учительница не вызывает доверия. Постоянно пишет жалобы и в адрес главы администрации, и в адрес директора школы. Все время чем-то недовольна. Но при этом никаких активных действий в общественной жизни не принимает. В самой школе нехорошая обстановка. На прошедшем последнем звонке дети поздравляли учителей, подносили букеты. Но Светлане никто не поаплодировал – ни дети, ни родители. Это показатель.

«Он неуправляемый ученик»

Кампанию в поддержку Светланы в соцсетях развернула ее младшая сестра Таисия, которая работает в этой же школе, но в старших классах.

- Она, конечно, повысила голос на Вову, - признала Таисия в разговоре с корреспондентом spb.kp.ru. – Она не против понести наказание, если это признают нарушением. В прокуратуре ведь не нашли ничего сверхъестественного. Ни побоев, ни страшных оскорблений. Скандал можно было бы решить на уровне школы. Ну да, Света отчитывает мальчика, она сама мне сказала: «Да, я сорвалась. Но я в жизни никого пальцем не трогала. Да, поругать могла, оскорбить – тоже. Но не бить».

Учительница утверждает, что пыталась выйти на связь с матерью мальчика, но та не шла на контакт.

В старых записях школы в соцсетях Светлану характеризуют как ответственного педагога. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы не виним ребенка, мы виним родителя, - продолжает сестра Светланы. – Он сложный и неуправляемый. Мать периодически в запое, лишена прав на старшего сына. Муж у нее умер от наркотиков, сидел в тюрьме. Мальчика надо было проверять с самого начала. Ведь она его воспитывает побоями, матом и палкой! Это знает вся деревня. В школе Вове постоянно хочется с кем-то подраться. Даже мальчика-инвалида толкает. Поверьте, это не тот ребенок, который будет думать о суициде. Скорее, он других обидит. У него вся семья такая – мать в школьном возрасте тоже шантажировала учителей суицидом, как и ее старший сын. Не надо воспринимать эти слова всерьез.

Кроме этого сестры-педагоги жалуются на давление и от руководства школы.

- Директор против нас. Потому что мы настоящие, нормальные учителя. А директор просто выкладывает нарядные фото в соцсетях и пишет о том, как у нас в школе все прекрасно. Да ничего не прекрасно. Крыша протекает, штукатурка падает, потолки держаться на шкафах. Нам даже запрещают ставить «двойки» детям, потому что «не выполним годовой план», - жалуется Таисия.

Ни ногой в школу

Как бы то ни было, но административным делом инцидент в школе не закончился. Источник spb.kp.ru в правоохранительных органах сообщил о возбуждении в отношении классного руководителя уголовного дела по второй части статьи 110 УК РФ «Доведение до покушения на самоубийство». Теперь ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Следователь вызывал Светлану на допрос, но об уголовном деле мы ничего не знаем, это какой-то бред, - отреагировала на новость сестра учительницы.

По словам других учащихся, Вова уже неделю не ходит в школу. Он доучится этот год дома. Мать мальчика и ее старший сын не ответили на сообщения редакции с просьбой прокомментировать состояние ребенка и ход расследования. Spb.kp.ru проследит за развитием ситуации.

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