Татьяна Буланова в третий раз выходит замуж 2 июня

Татьяна Буланова выходит замуж 2 июня Фото: СОЦСЕТИ

54-летняя певица Татьяна Буланова вновь обрела счастье и выходит замуж. Свадьба пройдет в Санкт-Петербурге 2 июня 2023 года. Об этом в социальной сети рассказала и поздравила молодых с праздником подруга артистки Лена Королева. Избранник Булановой 35-летний бизнесмен Валерий Руднев.

- Сегодня важный день для Санкт-Петербурга! Выходит замуж наша любимая певица всех времен и народов. Танечка Буланова! Ура, - написала Елена.

Где именно будет проходить свадьба, неизвестно. Да и сама Татьяна не афишировала это значимое событие. Известно, что избранник сделал предложение возлюбленной певице еще в ноябре и подарил прекрасное кольцо. В отношениях пара уже три года. Они познакомились в компании общих друзей. В апреле этого года молодой жених сделал роскошный подарок Татьяне к свадьбе - ресторан за 50 миллионов рублей. Он должен открыться в начале июня.

Это уже третий по счету брак Булановой. Первым мужем был музыкант Николай Тагрин. В 1993 году у них родился сын Александр. Вторым избранником певицы стал футболист Владислав Радимов. В браке у них появился сын Никита.

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