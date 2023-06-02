Телеканал «78» поможет выбрать «квартиру мечты» в новой программе «Гид 78. Квартиры Петербурга»

По пятницам в 13.30 смотрите на «78» новый проект «Гид 78. Квартиры Петербурга».

К покупке недвижимости нужно подходить как к реализации проекта, пропустив один из шагов, рискуешь остаться без денег и без жилья. Пройти все необходимые стадии от исследования местности до момента принятия решения о покупке, мы предлагаем вместе с «78».

Впервые на телевидение зрители увидят проект, который помогает реальным героям подобрать квартиру по заданным критериям и сделать осознанный выбор. «78» на этапе отбора исключит проблемные варианты и поможет выбрать «квартиру мечты».

Старый фонд или новостройка – не важно, везде есть плюсы и минусы, о которых желательно узнать до покупки. Ведущий программы Радик Миргалиев вместе с экспертом в сфере недвижимости, исходя из поставленной задачи, на месте осмотрит предлагаемые на рынке недвижимости объекты, изучит квартиру изнутри и оценит благоустройство района.

Зрители услышат ответы на самые насущные вопросы о наличии детских площадок, запаркованности дворов, уровне развития социальной инфраструктуры, качестве транспортной доступности и чистоте парадных, а эксперт даст оценку юридической чистоте сделки и расскажет об истории дома, застройщике и последнем ремонте.

По пятницам в 13.30 смотрите на «78» новый проект «Гид 78. Квартиры Петербурга».

Радик Миргалиев о новом шоу по ссылке