Взрыв произошел в подъезде дома на Омской улице в Петербурге

Мужчину госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В подъезде на Омской улице в Петербурге произошел взрыв. По предварительной информации, из-за происшествия пострадал один человек. Об этом 2 июня сообщил источник spb.kp.ru.

Точная причина взрыва еще не установлена, этим занимаются специалисты. По предварительной информации, взорвалась дымовая шашка.

- Ранее судимый мужчина нашел на помойке дымовую шашку, принес ее в свой дом. Поднялся на лестничную клетку на последнем этаже. И там попытался ее поджечь, она хлопнула. Кисть ему будут ампутировать, - рассказал источник.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется. Неизвестно также, является ли он собственником жилья. Точную причину и обстоятельства взрыва будут выяснять дознаватели.

Напомним, пару дней назад во Всвеволожском районе Ленобласти произошел взрыв бытового газа. Хлопок был настолько сильным, что в квартире выбило окно, и некоторые вещи вылетели на улицу. Плюшевый медведь приземлился на припаркованный автомобиль, разбив стекло. Из-за взрыва пострадал мужчина.