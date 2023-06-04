«Выпила очень много и не соображала»: Друзья рассказали о вписке, после которой шестиклассница из Петербурга упала с 10 этажа и выжила

Девушка выпала из окна 10 этажа и осталась жива. Фото: СОЦСЕТИ

13-летняя школьница из Петербурга Алина (имя изменено. - Прим.ред.) буквально родилась в рубашке. Как сообщил источник spb.kp.ru, девушка выпала из окна десятого этажа на проспекте Авиаконструкторов вечером 3 июня. Несмотря на многочисленные травмы, ушибы и переломы, шестиклассница осталась жива. Spb.kp.ru узнала подробности происшествия.

– У нее повреждения из-за падения, открытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга тяжелой степени, небольшая контузия, переломом таза, позвоночника, левой височной кости, ушиб левого легкого, – уточнил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Сейчас Алина в крайне тяжелом состоянии находится в городской больнице №2. Оказалось, к трагическому падению ее привела пьяная вечеринка с друзьями. Об этом утверждают друзья пострадавшей школьницы, пообщавшиеся с редакцией. Как подчеркнула одна из подруг, «вероятность, что она выживет очень мала».

Шансы на то, что девушка выживет, очень малы. Фото: СОЦСЕТИ

Выяснилось, что сначала школьники собрались на вписку в одной из квартир.

- У нее были напряженные отношения с друзьями в последнее время. Спустя какое-то время на вписке она выбежала на балкон. В тот момент выпила очень много и не соображала, что делает. Друзья бросились за ней, но не успели ее остановить. И она свалилась вниз. В полиции нам сказали, что Алина мертва. Но врачи позже уточнили, что в крайне тяжелом состоянии. По их словам, она будет инвалидом, если выживет, - поделилась с редакцией подруга выжившей девушки.

Кроме того, сверстники упомянули, что Алина - веселая и открытая девушка.

- Могла иронизировать над собой. Очень общительная. Встречалась с парнем, но вроде бы в последнее время у них было не все так гладко. В школе смеялась, веселилась с друзьями на переменах, - подытожили шокированные приятели подростка.

У девушки не все было гладко с друзьями и парнем. Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Говорю без всяких прикрас: то, что она выжила – это чудо, не меньше, - признался spb.kp.ru опытный врач-реаниматолог и кандидат медицинских наук Артем Луговой. - В моей практике даже чего-либо просто похожего никогда не было. Утверждать о ее дальнейшем лечении ничего не буду, поскольку я ей не занимаюсь. Но могу точно сказать только то, что медицинские манипуляции будут комплексными. Все-таки упасть с десятого этажа, это не мизинчик сломать.