Поклон молчаливого Сокурова, слезы Алисы Фрейндлих: Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Попрощаться с артистом пришли родные и близкие, коллеги и зрители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Большом Драматическом театре 5 июня простились с актером Сергеем Дрейденом. На основной сцене состоялась гражданская панихида, куда могли прийти все желающие. Об этом заранее сообщали в учреждении.

Прощание проходило на основной сцене театра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попрощаться с талантливым артистом пришли близкие, родственники, друзья, коллеги и зрители. Режиссер Александр Сокуров долго молча стоял у гроба. Все это время очередь терпеливо ждала, никто не обронил ни слова. Потом Сокуров со своей тросточкой подошел к родне актера, поклонился. Проститься с Дрейденом пришла также актриса Алиса Фрейндлих.

Сокуров поклонился родственникам Дрейдена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алиса Фрейндлих пришла проститься с коллегой в БДТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- После гражданской панихиды, в 14:00, состоится отпевание в Храме Вознесения Христова, - рассказали в учреждении.

Напомним, Дрейден умер в Финляндии 8 мая. Артисту был 81 год.

Огромные букеты сложили около тела актера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это случилось на территории Финляндии, куда Сергей Симонович поехал на несколько дней, так как уже 31 мая должен был выйти на сцену Большого Драматического театра, - написал сын актера в социальных сетях.

Близкие актера долгое время не могли вернуть тело на родину. Сначала пытались договориться со страховой компанией, но через неделю стало понятно, что рассчитывать можно только на свои силы: родные сами собрали деньги на транспортировку. И только спустя месяц, 1 июня, тело привезли в Петербург.

Родственники Дрейдена плакали, сидя рядом с гробом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 июня в БДТ прошел кинопоказ спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Показ посвятили памяти Сергея Дрейдена, который сыграл в этом спектакле главную роль.

За долгие годы работы Сергей Дрейден работал в более, чем 110 спектаклях. Помимо театра, он исполнил роли в некоторых фильмах, например, «Окно в Париж» и «Цветы календулы». Артист был лауреатом «Золотой маски» и «Ники».