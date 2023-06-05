Дочери Тутберидзе и Глебу Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии по фигурному катанию

Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии Фото: СОЦСЕТИ

Фигуристам Глебу Смолкину и Диане Дэвис разрешили перейти в сборную Грузии. Об этом 5 июня 2023 года пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по фигурному катанию Елену Чайковскую. Однако она отметила, что сами фигуристы заявление на переход не подавали.

- Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода, - пояснила Чайковская.

Также она добавила, что 25 мая было принято постановление от бюро исполкома о том, чтобы отпустить фигуристов, так как после Олимпийских игр в течение полугода они не принимали участия в соревнованиях, также пара не появлялась все это время в России.

Что касается отца Глеба, актера Бориса Смолкина, то в разговоре с spb.kp.ru он отказался как-либо комментировать данную новость.

- Ничего не знаю, комментариев не даю, - коротко сказал артист.

История с переходом фигуристов длится уже год. Сначала ходили слухи о том, что Смолкин и Дэвис собираются переходить в американскую сборную. Однако родные фигуристов постоянно утверждали, что это все фейки. Также ходили слухи и о том, что пара собирается сменить гражданство. Однако эту информацию родные также назвали ложью. На данный момент доподлинно не известно, воспользуются ли фигуристы разрешением и пойдут ли выступать под грузинским флагом.