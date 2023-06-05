«Это было мощно»: 74-летняя пенсионерка на целую минуту обогнала Вячеслава Малафеева в полумарафоне в Петербурге

Вячеслав Малафеев пробежал пять километров за почти 31 минуту. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Выходной день, дождь, лужи и всего 10 градусов тепла. Остались бы дома? А 18 тысяч петербуржцев испытывали себя, несмотря на нелетную погоду. Тысячи людей, от самых маленьких до пожилых, поучаствовали в полумарафоне «Забег.РФ». В стороне не остались и именитые спортсмены. В беге на дистанцию в пять километров проверил свои силы бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев. Спортсмен преодолевал трудности не один, а вместе с сыном.

- Мне кажется, что для бега лучше, чтобы была вот такая пасмурная погода, чем жара. Я знаю, что на жаре очень тяжело бегать, изматывающе это все. Мы же не сахарные, не растаем под дождем, - позитивно заметил он.

Экс-вратарь "Зенита" участвовал в забеге вместе с сыном. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Журналисты spb.kp.ru присмотрелись к результатам соревнования. Пока мы плакали над своей не самой быстрой скоростью в полумарафоне, стало известно, что вратарь-легенда Малафеев сам не рвал и метал. Экс-зенитовец пробежал пять километров всего за 30 минут и 53 секунды. Он занял 625 место среди всех, кто пробежал эту дистанцию. Таких бегунов было более шести тысяч человек.

Вячеслав Малафеев пробежал дистанцию за полчаса. Фото: Скриншот

Бежать не испугались даже пенсионеры. Многие из них не уступали тем, кто младше. А некоторые умудрились даже обогнать именитых спортсменов. Шикарными результатами могут похвалиться женщины от 65 лет, которые по времени показали результат, превзошедший даже итоги забега Малафеева.

Впереди него оказались сразу четверо спортсменок – в возрасте 64, 66, 67 и 74 лет. Самая взрослая бегунья преодолела дистанцию в пять километров всего за 29 минут и 11 секунд, обогнав вратаря больше, чем на минуту! Самой быстрой в этой категории стала 64-летняя спортсменка, она справилась с забегом всего за 28 минут и 3 секунды.

Четверо пенсионерок показали лучшие результаты, обогнав спортсмена. Фото: Скриншот

К слову, сам Малафеев остался вполне доволен своим результатом в состязании. На своих страничках в соцсетях спортсмен поделился с подписчиками восторженными публикациями.

- Ууууу! Это было мощно! - коротко написал экс-вратарь.

На финише всем участникам вручали медали. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КОНКРЕТНО

«Забег.РФ» прошел в Петербурге в седьмой раз. Полумарафон с синхронным стартом объединил всю страну – от Калининграда до Камчатки. Проверили себя на разных дистанциях более 160 тысяч человек.

В забеге участвовали спортсмены разных возрастов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

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