«Дали морковку, чтобы почесал десна»: Мать годовалого малыша, который подавился едой у бабушки и умер, рассказала подробности трагедии

Мать рассказала, как ее годовалый сын подавился морковкой и умер в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН / СОЦСЕТИ

Обычный ужин закончился трагедией для молодой семьи из города Лодейное Поле в Ленобласти. 20-летняя мама двоих детей Валентина (имена героев изменены. – Прим.ред.) оставила младшего сына Ваню со своей 42-летней бабушкой Елизаветой, а сама ушла по делам. В какой-то момент бабушка дала внуку морковку, он подавился и умер. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Но ее дочь призналась spb.kp.ru – несмотря на все горе, она ни в чем не винит мать.

«Стиснул зубы и начал выгибаться»

По словам Валентины, Вова рос обычным активным малышом. На момент трагедии ему был один год и две недели. У него уже выросло восемь зубиков, прорезались клыки.

- Мама дала ему морковку, чтобы он почесал свои десна. Она была размером около 8-10 сантиметров. Сначала Вова нормально жевал ее. Но в какой-то момент остался большой кусочек, который перекрыл дыхательные пути, - поделилась с spb.kp.ru Валентина.

По словам молодой матери, сын поначалу кашлял, а потом стал задыхаться и синеть. Бабушка пыталась сделать хоть что-нибудь.

- Она попробовала достать кусочек пальцами. Вова не дал, стиснул зубы и начал выгибаться. Когда давиться начал, мама пыталась его перевернуть вниз ногами. Но он тоже не дался, всегда боялся висеть вниз головой, - рассказала убитая горем женщина. – Потом моя мама села, положила внука на живот – и к себе на колено. Начала тереть ладонью по спине, чтобы еда вышла. А потом уже пробовала делать массаж сердца и искусственное дыхание, потому что у него начали выходить изо рта маленькие кусочки моркови. Но, видимо, самый большой так и не вышел.

«Мама винит себя»

Параллельно с оказанием помощи внуку бабушка в панике звонила в скорую помощь и дочери. Первой ответила именно Валентина. Она побежала обратно домой и попутно тоже пыталась вызвать медиков, но тщетно.

- Ни моя мама, ни я не могли дозвониться. Я звонила в службу 112. А мама в нашу больницу – Лодейнопольскую межрайонную. Там было занято! Я звонила восемь минут. В итоге первая дозвонилась. Еще минут 10-15 медики ехали до нас, - вспоминает Валентина.

Женщина не винит свою маму и в шоке от того, что ее могут судить за причинение смерти внуку.

- Я буду настаивать на том, чтобы маму не наказывали, - подчеркивает Валентина. – Нет никакой вины. Она же не бросила его в беде. Она пыталась помочь. Вова и раньше ел морковку. Если откусывал большой кусок, то выплевывал его. Но мама все равно себя винит за произошедшее. Но, опять же, я считаю, что такое могло произойти и со мной.

К сожалению, в реанимации годовалому малышу не помогли. Вскрытие показало, что он действительно задохнулся морковкой. Похороны Вовы пройдут на днях. Тем временем, по информации источника spb.kp.ru, прокуратура отменила уголовное дело в отношении бабушки. Будет ли СК снова возбуждать его – неизвестно.

Официально

Комитет по здравоохранению Ленобласти

- По информации комитета, была проведена проверка по факту смерти ребенка. Нарушений сроков прибытия скорой помощи не выявлено. Вызов от родственников мальчика поступил в 19:15 через службу 112. Выезд скорой медицинской помощи состоялся в 19:15. В 19:25 медики доехали до пациента. В 19:40 пациент уже был в приемном покое. На скорой действует многоканальный телефон. В Лодейном Поле нет такого количества вызовов, чтобы телефон давал сигнал «занято».

Мнение эксперта

«Малышам – вареная морковка»

- Морковь достаточно трудно прожевать маленькому ребенку, - подчеркивает заведующая отделением для детей младшего возраста ДГКБ №5 имени Филатова, врач-инфекционист высшей категории Мария Золотова. – Твердую пищу положено давать детям уже при полном наборе зубов. Как правило, это около трех лет. К этому возрасту ребенок уже может правильно жевать. А младшим нужна мягкая пища, Например, вареная морковка. Обычно до трех лет идет стол №16, им мы кормим малышей. Это протертый стол – вареные овощи, мясные фарши. А если у ребенка прорезаются зубы, то лучше всего покупать в аптеке силиконовые зубные тренажеры.

«Можно брать за ноги вниз головой»

- В ситуации, когда ребенок подавился, перво-наперво нужно позвать на помощь всех, кто есть рядом. Это поможет не паниковать и справиться со стрессом, - отмечает врач-реаниматолог ДГКБ №5 имени Филатова Илья Суродейкин. – Тут же нужно вызвать скорую помощь, ведь она приедет не сразу. Дальше следует проверить ротовую полость ребенка – вдруг там будет видно застрявшую вещь, и ее можно будет достать. Лучше это делать пальцами, обмотанными платком или другой тонкой тканью, чтобы предмет не ускользнул. Если же предмет не видно, то совсем маленьких детей можно взять за ноги и держать вниз головой, если есть физическая возможность, нанося скользящие удары между лопатками с вектором в сторону головы. Ребят постарше можно перевернуть на живот – положить на предплечье или колено. Следом нужно также наносить ладошкой легкие удары между лопаток в сторону головы. Чтобы передать кинетическую силу удара в сторону дыхательных путей. После того, как предмет вышел из верхних дыхательных путей, ребенок может случайно снова его вдохнуть в себя. То есть надо тут же попытаться извлечь предмет.

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