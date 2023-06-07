«Тихо подкрался и схватил за кофту»: Таксист из Петербурга спас жизнь повисшей на мосту девушке

Таксист чудом спас девушку на мосту в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Героем поневоле стал 40-летний таксист из Петербурга Евгений Медведев. Поздней ночью 26 мая он выполнял очередной заказ. Проезжая по Сортировочному мосту, он увидел девушку, которая стояла за ограждением переправы. Времени на размышления практически не было, поэтому водитель остановил машину неподалеку и побежал на помощь прохожей, которая могла упасть на железную дорогу в любую секунду.

– Небольшой поток машин создавал дополнительный шум, из-за чего она не услышала, как я подбежал к ней. Я взял ее за кофту и перетащил обратно, – рассказал spb.kp.ru Евгений.

По словам таксиста, девушка была сильно удивлена. Она не ожидала, что к ней кто-то подойдет, ведь людей на мосту совсем не было. Мужчина заметил в ее глазах страх и ужас от всей этой ситуации.

Пьяная девушка могла упасть на железнодорожные пути и разбиться насмерть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– От нее немного пахло алкоголем. Но она осознавала, что происходит вокруг и с ней в частности, – отмечает Евгений Медведев.

Также Евгений поделился, что во время спасения его преследовало сильное волнение: он боялся совершить неправильное действие или просто не успеть. Ведь из-за любого неловкого движения могла последовать смерть девушки. Однако он справился с переживаниями.

Пассажиры, все это время наблюдавшие за происходящим из-за стекол автомобиля, отнеслись с пониманием к происходящему и вместе с водителем подождали приезда скорой помощи. После того, как ситуация разрешилась, водитель «Яндекс.Такси» перевел дыхание и как ни в чем не бывало продолжил выполнять свой заказ и довез клиентов до конца маршрута.

Таксист, как и многие другие в подобных ситуациях, не считает себя героем. Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржец признается, что героем себя не считает и подобного рода поступок должен был бы совершить любой на его месте.

– Какой герой? Так должен был поступить каждый, в принципе. Героизма никакого в этом не вижу. Герои у нас сейчас в другом месте находятся, – признался Евгений.

За свои отважные действия Медведев никаких премий или наград не получил. Но для него это и не так важно – ведь самое главное то, что жизнь девушки была спасена. Ее дальнейшая судьба Евгению не известна, но он надеется, что с ней все хорошо, и в такую беду она больше не попадет.

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