«Я мог остаться без пальцев»: Боец ММА спас жизнь человеку, упавшему в приступе эпилепсии в магазине в Петербурге

Боец ММА из Петербурга спас жизнь человеку с приступом эпилепсии. Фото: СОЦСЕТИ

Профессиональный боец умеет не только грамотно бить, но и стойко держит удар – даже в обыденной жизни. С непростой стрессовой ситуацией столкнулся спортсмен Джахар Мажидов из Петербурга, выступающий в «Хардкор-лиге» в ММА. 30-летний мужчина подрабатывает охранником в продуктовом магазине на Будапештской улице. В одну из смен в начале июня он спас оказавшегося при смерти человека.

50-летнему мужчине стало плохо на кассе при оплате покупки. Он рухнул на пол в судорогах. Изо рта показалась пена. Растерявшиеся покупатели и кассиры либо проходили мимо, либо нервно звонили в скорую. Через 30 секунд на место прибежал Джахар (видео спасения находится в конце материала - Прим.ред.).

- Времени на раздумья не было. Я просто на инстинктах побежал к нему. Постарался бегло оценить ситуацию. Вижу, что он уже весь синий лежит, сильно сжал руки. Была нехватка кислорода. И, поскольку я не только боец, но и тренер, то знаю простейшие навыки оказания первой помощи. Стало понятно, что у мужчины эпилепсия. Так что я его перевернул на бок, - вспомнил боец ММА в разговоре с spb.kp.ru.

Джахар недавно переехал в Петербург вместе с женой и маленьким сыном. Фото: СОЦСЕТИ

Джахар признает, что знал о том, что при эпилепсии нельзя разжимать челюсти человека, потому что он может навредить и себе, и своему спасителю. Но Мажидов говорит, что мужчина уже почти не дышал.

- Был риск, что откусит мне пальцы. Но я вообще об этом не думал, - заявил боец. – Я просунул два пальца ему в рот, чтобы выходила пена, чтобы он ею не захлебывался. Понял, что вскоре воздух начал поступать. Продолжал держать открытым рот. В итоге у него выправилось положение языка. К приезду медиков мужчина уже немного пришел в себя, откашлялся, привстал.

На спасательную операцию ушло 5-10 минут.

Из-за серьезной травмы Джахар (слева на фото) на полгода остался без боев. Фото: СОЦСЕТИ

- Мужчина рассказал, что раньше у него не было эпилепсии. И все, я ушел, продолжил работу, - делится спортсмен. – Руки не успели друг другу пожать. Да и не до этого было.

Джахар признается, что славы ему не надо.

- Не хочу заострять внимание на своем поступке. Я не герой, просто сделал все, что от меня завесило. Ничего сверхъестественного. Выдадут ли мне премию на работе? Об этом пока никто не говорил (смеется). Не надо подарков. Хотя я уже полгода без боев. Мне бы новый поединок, я все жду вызова! Да и сына все никак не могу устроить в детский сад во Фрунзенском районе, - улыбается боец.

СПРАВКА «КП»

Джахару Мажидову 30 лет. Он уроженец Дагестана. В Петербурге живет с женой и трехлетним сыном. Боец выступает в лиге Hardcore FC. Внешне это тот же бокс, но есть важный нюанс. Спортсмены бьются только на голых кулаках. Здесь больше эффектных нокаутов, серьезных травм и поединков с поп-звездами. Сам Джахар уже около года в «Хардкоре», подписал контракт. У него одна победа нокаутом и одно поражения. В проигранном бою он порвал связку на плече и восстанавливался полгода. До этого Мажидов занимался рукопашным боем и выигрывал любительские турниры в разновидностях ММА.

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