«Он называет меня солнышко, а я его - Ваня»: 28-летняя помощница 92-летнего Ивана Краско рассказала о романе с актером

Краско и его помощница Дарья, с которой актеру приписывают роман Фото: предоставлено героем публикации

92-летний актер Иван Краско, казалось, отошел от романтичных авантюр. В последнее время его уже не преследовали скандалы с молодыми любовницами и женами. Артист был увлечен больше своим здоровьем. Но тут СМИ вновь стали пестреть заголовками. Артист нашел себе новую пассию! Ей - 28 лет, зовут Дарья.

- У него к ней чувства, - признались "КП-Петербург" в окружении артиста. - Она живет на его даче, говорит, что она ухаживает за ним.

У артиста теплые отношения с помощницей Фото: предоставлено героем публикации

"КП-Петербург" нашла Дарью и решила из первых уст узнать об ее отношениях с артистом.

- Почему сразу роман? - рассмеялась Дарья в разговоре с "КП-Петербург". - Это после программы на ТВ стали говорить, что у нас роман. Познакомились мы с ним просто. Я шла по Невскому проспекту и в подземном переходе увидела его. Решила пообщаться. Сначала постеснялась, но потому вернулась назад. И он дал добро. Мы сфотографировались, Иван Иванович подарил мне два билета на его спектакль. Я с мамой сходила и почувствовала, что нужно подняться к нему. Мы начали общаться, он сказал: "Вижу, девушка ты грамотная, мне нужен помощник". Обменялись номерами, так и начали дружить. А близкими стали потому, что я лежу с ним в больнице по две-три недели. И, конечно, там люди становятся другими, открываются с другой стороны. Но ни о каком романе речи быть не может. У меня есть молодой человек

- СМИ пишут, что вы якобы спите в одной постели...

- Я ночевала у него два раза, потому что мне ехать было далеко. Но мы лежали под разными одеялами. Я не вижу ничего в этом такого. Иван Иванович абсолютно безопасен. Вопросов сексуального характера у нас не было. У нас теплые дружеские отношения. Просто Иван Иванович, к сожалению, родным и близким не нужен, а мне нужен.

Помощница сопровождает актера Фото: предоставлено героем публикации

- Вы бесплатно работаете?

- Бывает, Иван Иванович мне подкинет денежку. А так - бесплатно. Сейчас я у него на даче под Петербургом. Он спит.

- А Иван Иванович как к вам относится?

- Я его спрашивала, чтобы не было никаких вопросов. Он человек наивный. Возможно, показалось, что я к нему чувства испытываю. Но он все видит. Говорит, что по-дружески относится, тепло. Он меня называет солнышко, просит называть его Ваня. Но я не могу, хотя иногда вырывается - Ваня. А роман - это для шумихи СМИ раздули. Я вам все рассказала, а вы же напишите потом все, что угодно...

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