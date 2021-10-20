«Подлянки организма»: Иван Краско после микроинсульта отказался от главных ролей в театре

Краско отказался почти от всех спектаклей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

91-летний народный артист России Иван Краско после перенесенного микроинсульта не может полноценно вернуться на сцену. Еще недавно он жаловался на одышку, на тяжесть в ногах и ухудшение память, но планировал вернуться на сцену театра имени Комиссаржевской сразу после выздоровление. Но вместо этого его отправили на реабилитацию. Сейчас стало понятно, что полноценно продолжить карьеру он уже не сможет. Артист решил отказаться от длинных спектаклей.

- Мне люди добра желают. Говорят: "Вам жить до 100 - точно". Я говорю: "Спасибо, лет 9 может и вынесу". А кто-то говорит жить до 120 лет. Я говорю: "Ребята, тут я не обещаю", - поделился с "КП-Петербург" Иван Краско. - Подлянки у организма обнаруживаются. Вот недавно был я на Царско-сельской премии. А там надо наверх подниматься. И вдруг я говорю: "Ребята, не тащите меня. Я сам поднимусь". Но почему-то один пролет по лестнице оказывается таким трудным и тяжелым. В театре требуется три захода, чтобы подняться до гримерки. Я просто иду, присаживаюсь и отдыхаю. То одна нога, то другая закручивается. Я так пережду, помассирую ногу. И вроде бы нормально. Ну, и эта одышка не отпускает, конечно.

Краско остается только в одном спектакле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас для Ивана Краско главное - дождаться совершеннолетия своих сыновей.

- Я тут недавно заявил, что у меня странные сигналы у организма. Всякому овощу свое время, это естественно. Испытание в 120 лет на человека вешать не надо. Это недоброе пожелание. Люди хотят, чтобы я стал прахом таким? И тут я сразу и понял. Мне это неинтересно. Это слово было поводырем в моей жизни всегда. Мне интересно и я жду, когда мои парни созреют, - признается Краско. - Один уже совершеннолетний, а второму в феврале будет 18 лет.

Инсульт, по словам артиста, его сильно подкосил. После него он так и не восстановился.

- Инсульт меня так напугал, - вздыхает артист. - Когда вдруг произошел взрыв, как короткое замыкание - в центре черепушки. Мозговая деятельность у меня все-таки главная. Дай бог, конечно, подольше пожить. Но тяжело, организм дряхлеет. После инсульта я почувствовал себя на 100 лет старше. Я как-то осел, все у меня стало грузнее. Думаю, эй осторожнее, давай-ка, деда.

Ивана Краско недавно поразил микроинсульт

Поэтому теперь артист отказался от всех длительных представлений в театре и остался лишь в одном спектакле "Я вернулся в мой город". В нем Иван Краско появляется в самом финале.

- Прошу в других спектаклях не занимать меня, чтобы не подвести театр и не упасть там, - делится артист. - Например, спектакль "Утоли моя печали", ребят, я уже отыграл. Но меня все же поражает эмоциональная реакция зала. Это особенная реакция, когда я появляюсь в конце представления "Я вернулся в мой город". Еще более особенная она после известий о моем инсульте. Я говорю: "Так, ребята, слухи идут, что он вроде скончался. А он вдруг появляется". И, конечно, народ рад. Мне отвечают: "Да нет, ты накопил за свою жизнь доверие". Я говорю: "Так используйте это доверие, пока я жив". Будем придумывать какие "Встречи на Итальянской. Это будет концерт.

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов в свою очередь не исключает завершения карьеры артиста.

- Тут все состояние его. Он сильно устает, - пояснил "КП-Петербург" Смородинов. - Хотелось бы, чтобы пока он остался хотя бы в одном спектакле. Там у него небольшая роль. Остальные спектакли даются тяжело. Ноги идут у него, но он очень сильно устает. Для него лестница - препятствие, большая одышка и сильно давление скачет. Он чувствует, что не осилит спектакли. Сильно его выбил из колеи инсульт. О завершении карьеры он не говорит ни да, ни нет. Хотя раньше кричал, что не бросит театр, что это его лекарство, что его сцена лечит. А теперь в спор больше не вступает. Я думаю, что хотя бы в этом сезоне стоит прекратить выступать. А там время покажет. Тем более, в его возрасте рекомендовано уйти на удаленку. Сейчас опять вспышки коронавируса. Опасно все это.

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