Ларек убьет вид Эрмитажа: Архитектор назвал ужасным проект досмотрового пункта в арке Зимнего дворца

Идею мобильного павильона досмотра зрела у Эрмитажа с 2019 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотогеничный вид на внутренний двор здания Зимнего дворца скоро безвозвратно исчезнет. Арку главных ворот собираются застроить павильоном для досмотра посетителей. Министерство культуры уже опубликовало акт историко-культурной экспертизы, проведенной на месте будущих работ.

«Коробка» высотой 3,22 метра и площадью 160 квадратных метров займет практически все пространство двора. Фото: Деловой Петербург

ПАВИЛЬОН РАЗМЕРОМ С КОТТЕДЖ

Согласно документу, в арке появится сборно-разборный павильон пункт досмотра, который «не имеет прочной связи с землей» и который можно перемещать и демонтировать без ущерба зданию музея. «Коробка» высотой 3,22 метра и площадью 160 квадратных метров займет практически все пространство двора: от площади до заднего фасада музея. Размером получается с приличный двухэтажный коттедж! Проектом занималось АО «НПО Спецматериалов».

- Проект по устройству досмотрового модуля был выполнен в рамках мероприятий по антитеррористической защите мест массового пребывания людей и безопасности музея, - говорится в акте экспертизы.

В досмотровом модуле разместят два тамбура на вход – основной, в центральной арке, и вспомогательный, в боковой арке (для персонала и маломобильных посетителей) и два тамбура на выход. Внутри расположатся аппаратная, посты охраны и полиции, помещения для углубленного досмотра.

Внутри павильона расположатся посты полиции и охраны, аппаратная, помещение для углубленного досмотра. Вход в него проложат через центральную арку, рядом оборудуют вход для маломобильных людей. Фото: госзакупки

Сроки воплощения идеи в жизнь пока неизвестны, но директор Эрмитажа Михаил Пиотровский еще в 2019 году говорил о появлении «специального павильона» под аркой при входе во двор. Сильно ли пострадает Эрмитаж от соседства с невзрачным современником?

- Предполагаемые работы не нарушат визуальное восприятие и панорамы объектов культурного наследия, - заверяют авторы экспертизы.

Архитектор и профессор Международной академии архитектуры Антон Головин считает так же.

- Пункт не портит облик, я не вижу здесь проблемы, в том числе эстетической. Это же безопасность, в том числе и сокровищ Эрмитажа, - заявил специалист «Комсомолке».

По мнению архитектора, «внешность» павильона должна быть нейтральной. Не стоит маскировать пункт досмотра под музей и украшать его похожими колоннами: делать маленький Эрмитаж внутри уже существующего попросту неправильно, уверен Головин.

Павильон размером с коттедж займет практически весь внутренний двор Эрмитажа. Фото: Минкульт

«ЛАРЕК» УБЬЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИД

Полярное мнение у архитектора Сергея Мишина, который два десятка лет проработал в Эрмитаже. Эксперт считает предложенное решение чудовищным: в глазах архитектора павильон похож на ларек, похожий на постройки 20-летней давности.

- Прекрасная арка, зеленый двор с фонтаном – важнейший вид с Дворцовой площади. Даже если для павильона придумают суперсовременный дизайн, он не сможет быть полностью прозрачным – внутри явно будут непроницаемые пространства. Они и загородят вид. Вид на сад, фонтан, задний фасад, вид на площадь и колонну на выходе из дворца будут убиты. Сами ворота – памятник архитектуры, и стоит поставить позади них что-то непрозрачное, они визуально пропадают, – возмущается архитектор.

Вместе с этим Мишин признает, что пункт досмотра Эрмитажу нужен.

- Там, где вход сейчас, просто нет места для досмотра. Через одни только турникеты люди сразу попадают в кассу и музей. Так что технически это, увы, важно. Но может быть, стоило исхитриться и использовать существующие пространства – прилегающие к аркам помещения, где сейчас находится экскурсионное бюро, - рассуждает архитектор.

Как считает Мишин, экскурсионный отдел, пусть и со сложностями, но можно было бы переместить куда-то внутрь Зимнего дворца. А освободившееся помещение и аналогичное помещение в арке напротив использовать для размещения досмотрового пункта.