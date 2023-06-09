Роспотребнадзор разрешил купаться в двух водоемах Петербурга

Специалисты проверили 24 пляжа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Роспотребнадзора повторно проверили водоемы, в которых будут купаться жители Петербурга, когда начнется сезон. 9 июня специалисты собрали 73 пробы. Два пляжа оказались пригодными для купания. Напомним, неделю назад ни одна из территорий не соответствовала требованиям.

- Качество воды соответствует гигиеническим нормативам на озере Безымянное в Красносельском районе и в Ольгинском водоеме в Выборгском районе, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Помимо этих двух пляжей, сотрудники Роспотребнадзора проверили воду еще на 22 территориях. Но ни на одном из них нормативы не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Специалисты не рекомендуют купаться в таких местах.

Ведомство не одобрило пляжи «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи» и другие. Ни в коем случае нельзя глотать такую воду: это может вызвать различные инфекции, вирусный гепатит А и другие болезни.