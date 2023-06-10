Двое шестилетних детей пострадали из-за обрушения трибуны в цирковом шатре в Ленобласти

На месте работают врачи скорой помощи. Фото: предоставлено "КП"

Представление цирка «Малибу» в поселке Лесколово Всеволожского района Ленобласти могло закончиться трагедией. Передвижной цирк «Шапито» развернули на частной территории. Но артисты так и не выступили: в шатре обрушились трибуны со зрителями, несколько человек пострадали.

- Шестилетняя девочка попала в больницу с переломом ноги. Мальчик ее возраста тоже повредил ногу, ссадину обрабатывают врачи на месте, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Всеволожска.

Незначительные травмы получили еще несколько человек. Одна из зрительниц рассказала, что никто из администрации цирка так и не вышел объясниться. Люди помогали друг другу самостоятельно: доставали детей из-под железных скамеек. Сейчас на месте работают врачи скорой помощи и спасатели МЧС.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.