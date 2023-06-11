«Никогда не было проблем с сердцем»: Экс-жена Стаса Пьехи назвала настоящую причину госпитализации певца

Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу с жалобами на боли в сердце. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны подробности госпитализации Стаса Пьехи. Бывшая жена артиста Наталья Горчакова рассказала spb.kp.ru о состоянии певца, который ночью 11 июня попал в Боткинскую больницу. Артиста увезли на скорой после жалоб на боли в сердце. 42-летний внук Эдиты Пьехи сейчас в реанимации.

- Мы общались со Стасом вчера вечером. Он написал, что ему стало плохо, вызвали скорую. Мы все безумно испугались, были на связи. Сейчас он спит и набирается сил. Последний раз сообщил, что все хорошо. И раз уж вышел с обращением к поклонникам, то точно все хорошо, - поделилась Наталья Горчакова в разговоре с spb.kp.ru.

Артист вышел на связь с поклонниками и сообщил новость о своем плохом самочувствии. Фото: соцсети

О госпитализации сам Стас Пьеха рассказал в своих социальных сетях. Он выложил фотографию из больницы и сообщил, что врачи сделали ему кардиограмму сердца. Артист предполагает, что состояние здоровья ухудшилось из-за плотного графика.

- Конечно, причина в его плотном графике, - подтвердила бывшая супруга певца. - Он заработался и вот результат. Раньше у него не было никаких проблем с сердцем. Переживаем за него, но все будет хорошо.

Отметим, ближайшие концерты у Стаса Пьеха только в середине июля.

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