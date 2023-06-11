Дочь москвички, распылившей перцовый баллончик в Мариинском театре, отправили в приют

Балет пришлось прервать, а людей эвакуировать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандал на спектакле в Мариинском театре обернулся проблемами для зачинщицы конфликта. Женщина распылила перцовый баллончик во время балета «Лебединое озеро». Москвичка таким образом отреагировала на замечания других зрителей убрать телефон. Она вместе с девочкой-подростком сидела в 16 ряду и ей было плохо видно, с помощью камеры смартфона она хотела рассмотреть артистов поближе. Спектакль пришлось прервать, а гостей экстренно эвакуировать из зала.

Женщина, которая пустила в ход перцовый баллончик, была на спектакле с дочерью. Агрессивную даму задержали и забрали в полицию, а ее дочь отправили в социальный приют. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- Утром девочку забрал домой ее отец, - отметил источник.

В пресс-службе Мариинского театра spb.kp.ru сообщили, что из-за действий женщины пострадали три человека. Но за медицинской помощью они не обращались. В театре сейчас проводят проверку, как зрительница могла пронести перцовый баллончик внутрь.

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