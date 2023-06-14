Вернувшегося из Еревана режиссера Александра Сокурова госпитализировали в Петербурге

14 июня режиссеру исполнилось 72 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Режиссер Александр Сокуров попал в больницу в Петербурге в день своего рождения. О самочувствии Александра Николаевича spb.kp.ru рассказал его друг продюсер и кинокомпозитор Андрей Сигле.

- Мне сложно комментировать, все-таки это деликатное дело. Я знаю только, что он был в Ереване, вернулся с показа своего фильма «Сказка» и чувствовал себя не очень хорошо, все остальное пока не знаю, - с осторожностью рассказал он.

Помощница Александра Николаевича Маргарита Афонина добавила, что он перенес плановую операцию на сердце. Никаких критичных состояний у него не было. И жизни режиссера ничего не угрожает. К слову, сегодня Сокурову исполняется 72 года.

Напомним, не так давно режиссер простился со своим коллегой актером Сергеем Дрейденом. Александр Сокуров долго молча стоял у гроба в Большом Драматическом театре. После этого он подошел к близким Дрейдена и поклонился. На гражданской панихиде тогда была замечена и Алиса Фрейндлих.

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