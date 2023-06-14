Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Scally Milano на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии России на концерте

Видеозапись прокомментировали более тысячи человек. Фото: СОЦСЕТИ

Ленинский районный суд принял решение по административному делу на рэпера Scally Milano. 22 апреля прошлого года в Сети появилась видеозапись с его выступления. Даниил Дмитриев (так по-настоящему зовут рэпера) со сцены дискредитировал армию России фразой с нецензурными словами.

- На момент выявления видеозапись имела 159 тысяч просмотров и более одной тысячи комментариев, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил рэперу Scally Milano штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в апреле этого года полицейские прекратили концерт исполнителя в «Гигант Холле» в Петербурге. Шестерых пьяных детей задержали, чтобы передать их родителям. Тогда же сообщалось о смерти школьницы из-за алкоголя и наркотиков, но эта информация оказалась фейком.