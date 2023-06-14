«Ни один подвиг не остается незамеченным»: В Челябинске открыли почетную доску Герою России Максиму Шоломову

В Челябинске открыли почетную доску Герою России Максиму Шоломову. Фото предоставлено пресс-службой благотворительного фонда Грачьи Погосяна.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ УЧИЛИЩА

В День России в Челябинске открыли почетную доску Герою России Максиму Шоломову. Памятный знак установили на здании Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Там, на месте бывшего Челябинского военного автомобильного института (ранее – ЧВВАИУ) в годы учебы с 1998 по 2003 жил курсант Шоломов.

Спустя двадцать лет Максим Шоломов совершит подвиг, за который в марте этого года будет удостоен Звезды Героя России и звания подполковника.

Под его командованием наши военные целую неделю удерживали важный населенный пункт. Благодаря решительным действиям подполковника противник понес значительные потери в технике и живой силе. В одном из боев, тяжело раненный, он вывел из-под огня и спас жизни десяткам бойцов.

Инициировал установку доски Почетный меценат Санкт-Петербурга Грачья Погосян. Он уже более двадцати лет ведет общественно-патриотическую работу и реализовал порядка четырехсот проектов по сохранению памяти о событиях и героях разных эпох.

Памятной доске в честь Максима Шоломова было суждено появиться на стенах учебного заведения, ведь этот человек стал первым выпускником ЧВВАИУ, удостоенным звания Героя России.

Идею открыть почетную доску поддержали и в самом учебном заведении, и в Министерстве обороны. Грачья Погосян подготовил официальное письмо на имя заместителя Министра обороны по материально-техническому обеспечению Алексея Кузьменкова и получил поддержку с его стороны. Также меценат профинансировал изготовление и установку почетной доски, а также взял на себя все расходы по проведению торжественного открытия, прибытия почетной делегации в Челябинск, а также оказал финансовую помощь в лечении военнослужащего.

Фото предоставлено пресс-службой благотворительного фонда Грачьи Погосяна.

НЕПОБЕДИМЫЙ ДУХ

В день открытия на территории Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы собрались сотни горожан. Были среди них и однокурсники Грачьи Погосяна: курсанты 14-й роты 1993 года выпуска. Патриотическая акция прошла в сопровождении почетного караула и военного оркестра «Уральская крепость».

Выступили почетные гости. Так, генерал-полковник Сергей Маев зачитал приветственный адрес председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Бориса Громова.

- Непобедимый дух участников спецоперации, как эстафета от поколения победителей в Великой Отечественной войне, – отметил Борис Всеволодович.

- Дата открытия памятного знака выбрана неслучайно, – сказал инициатор события Грачья Погосян. - Сегодня, в День России, мы проводим масштабную патриотическую акцию, в очередной раз доказывая, что ни один подвиг не остается незамеченным. Героические поступки служат примером, мотивацией и вдохновением. Выражаю признательность Министерству обороны Российской Федерации за поддержку моей инициативы и возможность проведения мероприятия на столь высоком уровне.

В этот день звучало много слов благодарности.

- Величие России не только в необъятных территориях, природных богатствах, но и в людях, – открыл торжественную церемонию заместитель губернатора области Алексей Фартыгин. Он отметил мужество и героизм земляка, достойно сражавшегося в зоне боевых действий.

Фото предоставлено пресс-службой благотворительного фонда Грачьи Погосяна.

БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ

В приветствии, направленном заместителем Министра обороны Алексеем Кузьменковым, прозвучали слова благодарности в адрес родителей и учителей подполковника Шоломова – тех, кто формировал личность Героя. Отец и мать Максима Владимировича в этот знаменательный день, конечно же, были рядом. Вместе с ним на церемонию открытия приехали и дети: дочь Полина, сын Александр. Кстати, сын последовал примеру отца и поступил в Суворовское военное училище.

- Стоя у доски, хочу поблагодарить отца и матушку, которые воспитывали меня и всегда поддерживали, – выступил с ответным словом Максим Владимирович. Герой рассказал о материнской заботе, а также упомянул учителей, которым благодарен за стойкость духа и непоколебимый патриотизм. Выразил благодарность личному составу, отметив, что их стойкость и героизм – значимая часть его награды.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес Почетного мецената Санкт-Петербурга:

- Грачья Мисакович – человек с большим добрым сердцем. Он оказал помощь и поддержал меня в трудный период, когда я был в госпитале, - сказал он.

Кстати, в этот день меценат не оставил без внимания еще одну семью – военнослужащего Александра Вардугина, погибшего при выполнении боевого задания. Благотворитель оказал материальную помощь вдове и детям капитана, а также передал в дар икону Святого Николая Чудотворца, велосипед и мягкую игрушку.

ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ

После открытия почетной доски участники акции возложили корзины алых роз и цветы к мемориалу автомобилистам-выпускникам училища, погибшим в Великой Отечественной войне и локальных войнах. Этот мемориал был установлен по инициативе генерал-майора Анатолия Жежеры, возглавлявшего ЧВВАИУ с 1987 по 1999 годы. В канун Дня России делегация из Москвы и Санкт-Петербурга посетила место упокоения Анатолия Ивановича и еще одного начальника ЧВВАИУ – генерал-майора Александра Напримерова. Панихиду по усопшим провел настоятель Церкви Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Валерий (Числов). Символично, что в этот день Челябинск встретил делегацию дождливой погодой, а в день открытия почетной доски небо было ясным и чистым.

Фото предоставлено пресс-службой благотворительного фонда Грачьи Погосяна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закончились торжества праздничным ужином. Для гостей выступал вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», Заслуженный артист России Павел Калачев и участница конкурса «Голос. Дети» Софья Каймакова. Семье Шоломова меценат преподнес в подарок чайный сервис с блокадной символикой Императорского фарфорового завода. Каждому гостю на память передал кружку с изображением ЧВВАИУ, портретами генерал-майора Напримерова и подполковника Шоломова.

КСТАТИ

Благотворительная деятельность Грачьи Погосяна была отмечена Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Генерал-майор Кирилин вручил меценату знак отличия «За заслуги». «Россия всегда была богата меценатами, но, сегодня, к сожалению, примеры благотворительности мы встречаем все реже. Спасибо за ваш труд. Вы сумели соединить прошлое, настоящее и будущее», – подчеркнул Сергей Маев.

Подготовила: Дарья АРКАТОВА.