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15 июня 2023 11:36

«Мы не общаемся больше пяти лет»: Филипп Киркоров впервые раскрыл правду об отношении к Пугачевой

Филипп Киркоров впервые заявил о разрыве отношений с Аллой Пугачевой
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Анастасия НУРАДИЛОВА
Киркоров высказался об иноагентах.

Киркоров высказался об иноагентах.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Филипп Киркоров на Петербургском Международном экономическом форуме высказался о взаимоотношениях со своей бывшей женой Аллой Пугачевой. На вопрос про иноагентов эпатажный певец ответил, что уже пять лет не общается с экс-супругой.

- Мне неведомо, что делают Максим Галкин* и Алла Пугачева. Хотя, эта певица – легенда нашей страны. Я знаю, что она уехала. И больше ничего. Мы не общаемся больше пяти лет, - заявил Киркоров.

Киркорова не интересует семья Пугачевой и ее мужа.

Киркорова не интересует семья Пугачевой и ее мужа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исполнитель не остался в стороне и прокомментировал тот факт, что Галкин* признан иноагентом в России. По словам Киркорова, его не волнует жизнь коллег, ему все равно на их решения.

- Меня интересует только мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране. А вот, что там делает Максим Галкин* – меня вообще не интересует, - заявил Киркоров.

Напомним, звезда поразил своим образом всех присутствующих на ПМЭФ. Его черный костюм украшен бумажными самолетиками, в руках – белый клатч, а на голове – белоснежная шляпа.

* признан иноагентом.

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