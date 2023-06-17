Сербский футбольный клуб "Спартак" объявил о назначении Кержакова главным тренером Фото: СОЦСЕТИ

Бывший "зенитовец" Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба "Спартак" из города Суботица. Об этом сообщили 17 июня 2023 года в пресс-службе команды.

- Александр Кержаков — новый главный тренер "Спартака". Контракт подписан на один год с опцией продления еще на один сезон, — говорится в заявлении клуба в соцсетях.

Также клуб опубликовал фотографию Кержакова вместе с президентом клуба Николы Симовича.

Напомним, что ранее Кержаков был тренером кипрской команды "Кармиотисса", с которой он работа с февраля по апрель 2023 года.

Также в апреле Александр Кержаков рассказал, что уехал из России еще осеню 2022 года. Продолжительное время он вместе с семьей находился в Дубае. Пока что он не говорит о том, собирается ли возвращаться на Родину.

Футболист оказался среди тех, кто выбрал покинуть страну в тяжелое время. Напомним, что официальный представитель МИД Мария Захарова ранее осудила за такие поступки российских звезд фразой "без денег "настоящий патриотизм" не расшевелить", и добавила, что эти люди "резко пугаются", когда Отечество ожидает от них достойного поведения.