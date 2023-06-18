Девять пожаров из-за поджога тополиного пуха потушили за сутки в Петербурге

Петербург накрыло тополиным пухом. И его поджогами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Июньская жара в Петербурге сопровождается обилием тополиного пуха. Он залетает в окна, бьет по лицу прохожих и пугает всех аллергиков. Но находятся и те, кто борется радикально с белыми пушинками. Только за минувшие сутки, 17 июня, спасатели МЧС зафиксировали в Северной столице девять поджогов тополиного пуха. Во всех случаях очевидцы вызывали на место пожарных. В основном, с пухом, спичками и зажигалками баловались дети.

- В одном из случаев огонь с пуха перекинулся на автомобиль. Возгорания происходят в разных районах Петербурга, - уточняют в пресс-службе городского управления МЧС России.

Спасатели напоминают, что пух горит словно порох – быстро и легко, да и распространяется молниеносно. Поскольку он копится комками на сухой траве, возле парковок и жилых домов, то есть опасность, что в случае поджога огонь перекинется дальше. В связи с этим в МЧС просят курящих горожан выкидывать окурки только в урны, следить за опасными играми детей со спичками и своевременно чистить дворы от пуха – если не метлой, так водой.

К слову, поджог пуха могут расценить как нарушение требований пожарной безопасности – это статья 20.4 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Однако с 14 июня в Петербурге ввели особый противопожарный режим из-за угрозы лесных пожаров. Поэтому штрафы поджигателям в этот период будут строже – от 10 до 20 тысяч рублей.

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