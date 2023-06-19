Чемпиона Европы Александра Хютте отправили в колонию после жестокого избиения пенсионера в лифте в Петербурге

Бывший спортсмен Хютте напал на пожилого соседа в кабине лифта. Фото: СОЦСЕТИ

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему петербургскому атлету Александру Хютте. 23 мая прошлого года экс-спортсмен напал в лифте на пожилого 64-летнего соседа. Он внезапно ударил пенсионера кулаком в голову несколько раз, потом ударил ногой в область паха в ответ на попытки соседа сопротивляться. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

- Александр Хютте лишь частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года. Это время он проведет в колонии общего режима. Также он выплатит пострадавшему 490 тысяч рублей за материальный и моральный ущерб, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, 34-летний бывший атлет бегал на короткие дистанции и участвовал в масштабных спортивных соревнованиях. Он стал четырехкратным чемпионом России и победителем командного чемпионата Европы в 2011 году. Но в какой-то момент карьера пошла под откос, а спорт сменился наркотиками.

В сентябре 2021 года Хютте задержали в Приморском районе, когда он забирал «закладку» с белым порошком. Уголовное дело тогда не закончилось реальным сроком, хотя для атлета это был не первый скандал, связанный с употреблением запрещенных веществ. В 2015 году его поймали на допинге во время соревнований и на четыре года отстранили от состязаний. После этого он остался в Петербурге и начал работать пожарным.

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