«Его зрачки были расширены, речь не связана»: Экспертиза раскрыла правду о полицейском, который жестко сбил 8-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Коллеги полицейского рассказали, что он не был замечен в проступках. Фото: СОЦСЕТИ

Восьмилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами после семейной прогулки на пешеходном фонтане в Колпинском районе Петербурга. 17 июня ребенок попал под самокат на перекрестке улиц Пролетарской и Веры Слуцкой. Это случилось по вине полицейского из Новосибирска, который катался рядом с детьми. Как стало известно позже, мужчина был пьян: алкоголь обнаружили в его крови.

- У 36-летнего мужчины показатель алкоголя в крови составил 0,292 мг/л (легкое опьянение – Прим.ред.). Его речь была смазанной. Походка грубо не нарушена, но в тесте на опьянение поза была неустойчива. Зрачки расширены. Вел себя напряженно, скованно. Жалоб на здоровье не было, - говорится в результатах медицинского освидетельствования, которые оказались в распоряжении spb.kp.ru.

После случившегося мужчина хотел помочь пострадавшему подростку, но отец мальчика отказался от помощи и был зол на виновника аварии. Известно, что ребенок получил открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением. Теперь его ждут мучительные месяцы реабилитации.

Коллеги новосибирского полицейского сочувствуют мужчине и характеризуют приятеля только положительно. На службе за ним никогда не замечали проступков.

- Он нормальный мужик. Поехал отдыхать в Петербург с семьей. С женой и двумя детьми, - уточнил «КП» коллега по работе мужчины. – И такая беда случилась, жаль его.

Пострадавший ребенок находится в больнице. Проблематично то, что мальчик носил брекеты – это добавит сложностей при восстановлении после травмы. Судьба сотрудника полиции решится после окончания расследования: мужчине грозит, как минимум, увольнение.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти:

- У пострадавшего в ДТП мальчика диагностировали травмы средней степени тяжести. За рулем самоката был дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске на территории Петербурга. По факту происшествия назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, его уволят.

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