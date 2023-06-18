«У сына открытый перелом челюсти»: Новосибирский полицейский на самокате сбил восьмилетнего мальчика в пешеходной зоне у фонтана в Петербурге

Полицейский из Новосибирска катался на самокате и сбил ребенка в Колпино. Фото: предоставлено "КП"

Семейная прогулка петербуржцев на пешеходном фонтане в Колпинском районе Петербурга закончилась жутким происшествием. Все произошло 17 июня на перекрестке улиц Пролетарской и Веры Слуцкой. Восьмилетний Степа (имя изменено – Прим.ред.) спокойно прыгал между струйками воды, но в один момент в него на полном ходу влетел самокатчик. Ребенка привели в чувства после нокаута, на место срочно вызвали скорую помощь. Травмы оказались пугающими.

- У моего сына открытый двойной передом нижней челюсти со смещением, - рассказал spb.kp.ru отец школьника Николай Клименко. – Сломана височная доля, травмирована нога. Нас ждут мучительные месяцы реабилитации из-за каких-то двух уродов, катавшихся в зоне фонтана, где вокруг всегда прыгают и играют дети.

Мальчик едва справляется с болью. Он сутки не мог есть. Фото: предоставлено "КП"

По словам мужчины, виновником аварии оказался полицейский из Новосибирска, который отдыхал в Северной столице с приятелем. Они арендовали кикшеринговые самокаты, но проехали недолго. На место происшествия после скорой прибыли и полиция, и Следственный комитет. Самокатчика опросили.

- Со слов свидетелей, мужчины были выпившие. Инспекторы ГИБДД пообещали, что их проверят на алкоголь. Но я не видел результатов освидетельствования. Самокатчики предлагали помощь, но я послал их в одно известное место, ведь у меня на руках мучился от адской боли сын. До приезда скорой ему нельзя было ничем помочь. Обезболивающего под рукой не было, - говорит возмущенный родитель.

Проблем добавляет то, что Степа носил брекеты. Чтобы выправить ему челюсть, возможно, придется сделать разрез на лице. У мальчика может остаться шрам на всю жизнь, если не исправить его пластикой. На второй день после столкновения с самокатчиком, парень впервые поел – детское пюре, и то с дикой болью. Пока что о проверке инцидента официально доложили только в прокуратуре Петербурга.

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