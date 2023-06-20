Электробус-гармошка «Орион» впервые вышел на дороги Петербурга

Автомобиль вмещает 185 пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый электробус-гармошку запустили в премьерный рейс по дорогам Петербурга. Машина «Орион» будет курсировать по маршруту №127: от остановки «Коломяги» до «Арцеуловской аллеи». Пассажиры смоги впервые прокатиться на огромном автобусе 20 июня. В тестовом режиме транспорт будет кататься в течение двух месяцев, хотя власти надеются продлить проверку электробуса на полгода, или даже на год.

- По результатам тестовой эксплуатации, примем решение, сколько такого транспорта закупать в город. Тестируем электробус в рамках обновления подвижного состава и частичного перехода на электрическую тягу. Важно проверить не только, как он ездит летом с кондиционером, но и как будет работать зимой с обогревом, - рассказал журналистам вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Сам электробус уже привычного бирюзового цвета. Его собрала вологодская компания АО «Транс Альфа». Для водителя в машине предусмотрены система безопасности и собственная дверь. Автомобиль вмещает 185 человек: 42 из них смогут присесть на кресла. «Орион» на 90 процентов состоит из отечественных деталей.

Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что одним из преимуществ электробуса является экологичность.

- Большая часть автобусов в Петербурге сейчас работает на газомоторном топливе. Эффективно будут эксплуатироваться и автобусы на электрической тяге. А заряжаться машины будут по ночам, когда тариф дешевле.

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