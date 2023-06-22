На дорогу рухнула стена бывшего завода имени Козицкого в Петербурге

На Васильевском острове упала стена бывшего завода имени Козицкого. Фото: vk.com/spb_today

На Васильевском острове произошло обрушение здания бывшего завода имени Козицкого. Обломки конструкции прорвали ограждение и завалили дорогу. Об этом стало известно утром 22 июня. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Улицу тут же обнесли забором для уборки обрушившейся стены. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- На 7-й линии Васильевского острова, 84 упала стена производственного корпуса Завода имени Козицкого, построенного в 1988 году, - говорится в сообщении очевидца.

Так выглядел завод за несколько дней до обрушения стены. Фото: t.me/saintroofs

Заводской корпус планировали снести, чтобы на его месте построить жилой комплекс. Но здание не дождалось этого и, по информации градозащитников, упало само. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то от падения стены.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Отметим, что здание завода давно вызывало опасения у местных жителей.

- Буквально два дня назад я с коллегой проходил мимо останков завода имени Козицкого. Тогда я сказал: «Ну точно упадет прямо на улицу. Это же, блин, очевидно», - написал один из местных жителей, поделившись фотографией завода до случившегося.