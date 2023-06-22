Задушил в день рождения: Загадочное убийство семьи в Петербурге раскрыли спустя четверть века

Почти четверть века спустя в Петербурге раскрыли жестокое убийство семьи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшное убийство произошло в ноябре 1999 года в Петербурге. Тогда в милицию обратилась девушка. Она не смогла дозвониться до мамы, чтобы поздравить ее с днем рождения. Оказалось, что женщина, ее супруг и их сын мертвы. Обстоятельства гибели раскрыли спустя почти четверть века сотрудники регионального Управления уголовного розыска.

6 ноября 1999 года милиционеры выдвинулись в дом на Купчинской улице, 24. Входная дверь была заперта и замок пришлось взламывать. Войдя в квартиру, правоохранители увидели страшную картину. Там находились окровавленные трупы 21-летнего парня, 46-летнего мужчины и его жены, которой в этот день исполнилось 45 лет. Было понятно, что кто-то их душил, а потом добил ножом.

Тогда же возбудили уголовное дело о тройном убийстве. Но его долгое время не могли раскрыть. Однако благодаря действиям сотрудников уголовного розыска, на след преступника все же удалось выйти.

Оказалось, что семья сдавала в аренду комнату в своей квартире 25-летнему мигранту. Он приехал в Северную столицу на заработки. Вероятно, личных доходов ему не хватало. Мужчина занял у главы семейства 400 долларов под расписку, когда съезжал.

- Когда пришло время расплаты, мигрант решил не возвращать долг, а ограбить своего кредитора, взяв в подельники 24-летнего соотечественника, - рассказали в управлении.

Ничего не подозревающая семья впустила в свою квартиру мигрантов. Мужчины с порога напали на домочадцев. После убийства они нашли несколько тысяч долларов и вместе с деньгами покинули дом. Сразу же после этого они на поезде уехали к себе на родину.

Организатор убийства умер через три года после случившегося. А его подельник продолжал периодически приезжать в Северную столицу на заработки. Последнее время он жил в съемной квартире на Большой Посадской улице. Сыщики уголовного розыска задержали убийцу днем 21 июня на улице Чапаева, когда тот выходил с работы. Теперь с ним работают следователи.