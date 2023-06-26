Бюджетно, неспешно и с удовольствием: как посмотреть достопримечательности Петербурга и сэкономить

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Один из самых удобных способов посмотреть Петербург и проникнуться его атмосферой - заказать автобусный экскурсионный тур по городу. Правда, в разгар туристического сезона цены на такие экскурсии "кусаются" - взрослый билет стоит в среднем 1,5 тысячи, а детский - тысячу рублей.

Но основные достопримечательности Северной столицы можно увидеть по цене поездки в наземном общественном транспорте. Проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае Петербурга стоит 65 рублей, но его можно снизить, если оплачивать поездку картой "Мир" или Единой картой петербуржца (ЕКП). Размер скидки будет зависеть от способа оплаты проезда – "пластиком" или картой в смартфоне. Так, выгода при оплате ЕКП в автобусах составит 23 рубля от "гостевого" тарифа, если платить пластиковой картой, и 25 рублей – при оплате ЕКП через мобильный Pay-сервис в смартфоне. При оплате пластиковой и загруженной в телефон национальной картой выгода в наземном транспорте составит 22 и 24 рубля от "гостевого" тарифа. Чтобы загрузить карту «Мир» или ЕКП в смартфон на базе Аndroid, необходимо воспользоваться одним из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay.

Фото: Shutterstock

Кстати, петербуржцы активно оплачивают проезд в наземном транспорте национальной картой и ЕКП и с начала года сэкономили порядка 40 млн рублей. При этом число оплат поездок смартфоном за это время выросло в 1,5 раза.

Итак, вопрос оплаты и экономии понятен, остается выбрать, куда ехать и на что смотреть. В нашей подборке - самые интересные маршруты, которые проходят по историческому центру и островам Петербурга. Они будут интересны как самим петербуржцам, так и гостям города.

Автобус № 6: "Станция метро "Нарвская" - улица Кораблестроителей"

Этот маршрут начинается на улице Глинки и проходит мимо Мариинского театра и Консерватории. Также во время поездки можно полюбоваться Нарвскими воротами, а также ансамблем Нарвской площади в целом.

Автобус № 7: "Метро "Площадь Восстания"- Наличная (Морская набережная)"

Хотите неспешно прокатиться по Васильевскому острову? Тогда вам подойдет этот маршрут. Автобус проедет по улице Кораблестроителей, также можно будет полюбоваться на площадь перед гостиницей "Прибалтийская", а затем павильонами "Ленэкспо".

Автобус № 10: "Балтийский вокзал - Крестовский остров"

Это один из самых красивых автобусных маршрутов Петербурга. Стартует он с Балтийского вокзала, минует Троице-Измайловский собор, пересекает Фонтанку и канал Грибоедова, Исаакиевскую площадь. Затем маршрут ведет на Адмиралтейскую набережную, и оттуда - на Петроградский остров, где можно увидеть Князь-Владимирский собор.

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Автобус №50: "Театральная площадь - Загребский бульвар"

Маршрут стартует от Мариинского театра, проезжает Никольскую площадь, Крюков канал и выезжает на Садовую. Из окон можно посмотреть на Юсуповский сад, Сенную площадь. Если будет желание, можно будет проехать дальше по Московскому проспекту мимо Парка Победы.

Троллейбус №1: "Ординарная улица - улица маршала Тухачевского"

На первом троллейбусе можно проехать почти весь центр Петербурга. Начав путь у метро "Петроградская", вы проедете по Большому проспекту Петроградской стороны, посмотрите по пути часть Васильевского острова с Ростральными колоннами, Дворцовую площадь, непременно, увидите весь Невский проспект - площадь Восстания, Аничков мост и дворец, Елисеевский магазин, Александринский театр, Гостиный двор, Спас на Крови, Казанский собор.

Троллейбус №3: "Балтийский вокзал - улица маршала Тухачевского"

По центру Петербурга пролегает часть маршрута, поэтому сесть в троллейбус можно на остановке "Витебский вокзал", успев при этом посмотреть на сохранившийся интерьер старейшего вокзала России. Путь также проследует мимо Владимирского собора, Пяти Углов, сада Театра юного зрителя, ТЮЗа им. А. А. Брянцева.

Троллейбус №22: "Площадь Труда – Центральный Военно-Морской музей - Проспект Наставников"

Этот маршрут проезжает гостиницы "Англетер" и "Астория", Исаакиевский собор, Исаакиевский сквер и площадь, Манеж, Конногвардейский бульвар, остров Новая Голландия.

Трамвай №3: "Пл. Репина - ст. метро Выборгская"

Начать поездку лучше в центре - на остановке "Гостиный двор". Маршрут проедет мимо Русского музея, Михайловского сада, Михайловского (Инженерного) замка, Летнего сада, Марсового поля, Дворцовой набережной. Чтобы не покидать центр Петербурга, поездку можно закончить на остановке "Суворовская площадь".

Трамвай №6: "Ул. Кораблестроителей - Финляндский вокзал"

Если сесть в трамвай на остановке у станции метро Василеостровская, можно будет проехать мимо набережной Макарова, спорткомплекса "Юбилейный", Князь-Владимирского собора, Петропавловской крепости, Александровского парка, Соборной мечети, Троицкой площади, особняка Матильды Кшесинской и крейсера "Аврора".