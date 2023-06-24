Беглов назвал обстановку в Петербурге спокойной и контролируемой

Александр Беглов находится на связи с силовыми ведомствами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В правительстве Петербурга прокомментировали, как сложившаяся в стране ситуация влияет на городскую обстановку. По словам Смольного, в Северной столице сейчас спокойно, а ситуация находится на постоянном контроле.

- Президент поддержал нашу армию и наших воинов, совершающих ежедневный подвиг! В такой единой и сильной стране, как Россия сегодня, мятеж обречен на провал, - поддержал градоначальник Путина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов держит связь с главами силовых структур города, а на территории Северной столицы продолжают действовать усиленные меры безопасности.

- Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании Вагнер-центра, не оказывают влияния на жизнь города, - заявил глава Петербурга.

Ранее стало известно, что праздник выпускников «Алые паруса», запланированный на сегодня, 24 июня, отменять не собираются. Организаторы продолжают активную подготовку и готовы к встрече с 80 тысячами вчерашних школьников. Ведущими вечера станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

Напомним, ФСБ в России возбудила уголовное дело после слов Евгения Пригожина, который призывал к военному мятежу. В сообщении говорилось, что заявление Пригожина - призыв к началу вооруженного гражданского конфликта в России.