Загадочные гейши и романтичные египтянки: В Царском Селе прошел модный показ, посвященный путешествиям Николая II

В Царском Селе высадился десант моделей.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Десятки красавиц из Египта, Индии и Китая дефилировали в Царском Селе в воскресенье, 25 июня. Нет, это был не слет туристов из-за рубежа. Дело в том, что на территории музея-заповедника состоялся главный модный показ лета в Петербурге. Называется он просто – «Ассоциации». Фотокорреспондент spb.kp.ru Вероника Овсянникова побывала на месте и показала лучших красоток мероприятия.
Четыре дизайнера представили свои летние коллекции.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
- В этом году модный показ посвящен путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II. – Прим.ред.) на Восток, - поделились организаторы мероприятия.
У каждого дизайнера была своя точка для модного показа в Царском Селе.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Всего в Царское Село пригласили четырех дизайнеров. Первая из них – известный во всем мире модельер Татьяна Парфенова. Ее «подчиненные» оделись в коллекцию на тему Китая во Фрейлинском садике.
У каждого дизайнера свои идеи и стили.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
- Дело дизайнера – получить эмоцию и отдать ее, - подчеркнула модельер.
Среди моделей были и мужчины.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Петербургский дизайнер Лилия Кисиленко решила поразить гостей «Ассоциации» египетской темой. Ее показ прошел на лестнице Камероновой галереи. Стиль модельера назвали интеллектуальным. В нем отмечали и нотки драматизма, и вдумчивости, и самосозерцания. Под десятками вспышек фотокамер «Клеопатры» позировали гостям и изредка одаривали их улыбкой.
Зрители "Ассоциаций" сделали сотни снимков на память.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Третьим дизайнером оказался Стас Лопаткин, сконцентрировавшийся на теме Индии. Его романтичные наряды показывали в Собственном садике. Там модели щеголяли в одежде ярких цветов, временами даже откровенной. Кроме этого в коллекции выделялись цветы, в том числе знаменитые царскосельские пионы.
Тема показа - путешествие Николая II на Восток.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Наконец, последним дизайнером «Ассоциации» стала дебютантка Екатерина Матлина. Она назвала свою коллекцию – «Сиамские метаморфозы». Ее показ прошел в живописном месте на Зеркальном пруду. Гости любовались на моделей в образах белого слона и лотоса.
Красотки забрали сердечки зрителей.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
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