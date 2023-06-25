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25 июня 2023 16:48

Загадочные гейши и романтичные египтянки: В Царском Селе прошел модный показ, посвященный путешествиям Николая II

Главный модный показ лета «Ассоциации» прошел в Царском Селе в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Царском Селе высадился десант моделей.

В Царском Селе высадился десант моделей.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Десятки красавиц из Египта, Индии и Китая дефилировали в Царском Селе в воскресенье, 25 июня. Нет, это был не слет туристов из-за рубежа. Дело в том, что на территории музея-заповедника состоялся главный модный показ лета в Петербурге. Называется он просто – «Ассоциации». Фотокорреспондент spb.kp.ru Вероника Овсянникова побывала на месте и показала лучших красоток мероприятия.

Четыре дизайнера представили свои летние коллекции.

Четыре дизайнера представили свои летние коллекции.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- В этом году модный показ посвящен путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II. – Прим.ред.) на Восток, - поделились организаторы мероприятия.

У каждого дизайнера была своя точка для модного показа в Царском Селе.

У каждого дизайнера была своя точка для модного показа в Царском Селе.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Всего в Царское Село пригласили четырех дизайнеров. Первая из них – известный во всем мире модельер Татьяна Парфенова. Ее «подчиненные» оделись в коллекцию на тему Китая во Фрейлинском садике.

У каждого дизайнера свои идеи и стили.

У каждого дизайнера свои идеи и стили.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Дело дизайнера – получить эмоцию и отдать ее, - подчеркнула модельер.

Среди моделей были и мужчины.

Среди моделей были и мужчины.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Петербургский дизайнер Лилия Кисиленко решила поразить гостей «Ассоциации» египетской темой. Ее показ прошел на лестнице Камероновой галереи. Стиль модельера назвали интеллектуальным. В нем отмечали и нотки драматизма, и вдумчивости, и самосозерцания. Под десятками вспышек фотокамер «Клеопатры» позировали гостям и изредка одаривали их улыбкой.

Зрители "Ассоциаций" сделали сотни снимков на память.

Зрители "Ассоциаций" сделали сотни снимков на память.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Третьим дизайнером оказался Стас Лопаткин, сконцентрировавшийся на теме Индии. Его романтичные наряды показывали в Собственном садике. Там модели щеголяли в одежде ярких цветов, временами даже откровенной. Кроме этого в коллекции выделялись цветы, в том числе знаменитые царскосельские пионы.

Тема показа - путешествие Николая II на Восток.

Тема показа - путешествие Николая II на Восток.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Наконец, последним дизайнером «Ассоциации» стала дебютантка Екатерина Матлина. Она назвала свою коллекцию – «Сиамские метаморфозы». Ее показ прошел в живописном месте на Зеркальном пруду. Гости любовались на моделей в образах белого слона и лотоса.

Красотки забрали сердечки зрителей.

Красотки забрали сердечки зрителей.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

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