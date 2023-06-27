Больше 4 млн человек посетили Петербург с начала года

С начала 2023 года Петербург посетили более 4 млн туристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туризм внутри России переживал в последние годы непростые времена. Сначала был коронавирус, потом санкции. Но ситуация начала выправляться. И сейчас Петербург занимает одно из лидирующих мест в России в сфере туризма. Только за первую половину 2023 года Северную столицу посетили более 4 млн туристов, что на 10% больше аналогичного периода в прошлом году. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

- За минувший год туризм принес в экономику города около 370 млрд рублей - на 57% больше, чем годом ранее, - добавил он.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев отметил, что Северная столица занимает одно из лидирующих мест по темпам восстановления турпотока среди прочих городов России. В 2022 году в сферу туризма вложили более 1,7 млрд рублей.

В прошлом году общий туристический поток превысил 8 млн человек. При этом доля внутреннего туризма в сравнении с 2019 годам выросла на 2 млн человек. Корнеев добавил, что удалось привлечь молодежь и семьи, а также гостей из арабских стран, Китая, Индии, Турции и стран СНГ.