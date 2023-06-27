Просрочка и грязная кухня: Роспотребнадзор закрыл ресторан в Петербурге, где 19 детей и взрослых отравились на нескольких выпускных

19 человек отравились в ресторане, когда отмечали выпускной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Роспотребнадзора в Петербурге провели проверку в ресторане, где отравились школьники с родителями во время празднования выпускных. Шесть школ выбрали заведение Grand Bianco на набережной канала Грибоедова, чтобы поздравить детей с началом взрослой жизни. Но все закончилось госпитализацией некоторых учеников.

- Специалисты проверили заведение, принадлежавшее компании ООО «ТК «Арсенал трейд» и выявили грубые санитарные нарушения, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как выяснилось, работники ресторана нарушали технологию приготовления блюд, хранили просроченную продукцию. В помещениях было не достаточно чисто. Персонал не проходил медкомиссию и не ставил необходимые прививки.

- На 27 июня после посещения этого ресторана выявили 19 случаев острой кишечной инфекции: пострадали дети, родители и учителя. Семь школьников попали в стационары, у двоих из них выявили норовирус, - добавили в ведомстве.

- Среди пострадавших ученики школ №523, №316, №600, а также гимназии №92. Отравились один учитель и один родитель. Также кишечная инфекция выявлена у официанта. Остальные пострадавшие - дети, - рассказал источник spb.kp.ru.

В итоге 220 килограммов еды из ресторана утилизировали, а заведение временно закрыли. Срок действия ограничения суд установит позже. Кроме этого, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм и отравления детей. Роспотребнадзор будет добиваться возмещения материального и морального вреда пострадавшим.

Напомним, ранее стало известно об отравлении трех учеников гимназии №92 Выборгского района. Свой выпускной в злополучном ресторане Grand Bianco отмечали девятиклассники. Симптомы кишечной инфекции выявили у детей, родителей и учителей. Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Жалобы на отравления в заведениях общепита принимаются на официальном сайте петербургского Роспотребнадзора во вкладке «Прием обращений граждан».

Для получения консультации можно обратиться к главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей Ксении Вертиховской по телефону 8 (812) 764-02-34, добавочный номер 1288.

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