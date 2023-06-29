Интересные выставки и творческий креативный кластер: Литературный музей «ХХ век» откроет новое пространство в Петербурге

В Петербурге в июле Литературный музей «ХХ век» откроет новое пространство. Фото: пресс-служба Литературного музея «ХХ век»

На втором этаже Большого Гостиного Двора 6 июля откроется вторая площадка Государственного литературного музея «ХХ век». Принимать гостей будут в те же часы, что и работает универмаг – с 10.00 до 22.00. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Главной изюминкой творческого пространства станет выставка «Ловцы слов». На ней представят имена знаменитых писателей прошлого столетия, чье творчество связано с Северной Столицей. Среди них Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Александр Грин, Александр Блок, Леонид Андреев, Михаил Зощенко, Самуил Маршак, Максим Горький, Евгений Шварц, Даниил Хармс, Надежда Тэффи и Велимир Хлебников.

- Там же появится отдельная литературная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения поэта Николая Заболоцкого. Рассказ о малоизвестных страницах биографии автора сопроводят принадлежавшие ему предметы из фондов музея, - добавили в музее.

Гостей ожидают интересные выставки с красочными локациями. Фото: пресс-служба Литературного музея «ХХ век»

Материалы для выставки предоставили библиотеки, архивы и музеи. Отмечается, что проект создали при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Помимо музейных выставок, в новом пространстве создадут творческий креативный кластер. На его территории будут появляться временные выставки, межмузейные проекты, лекции и даже театральные и литературно-музыкальные представления.