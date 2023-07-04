Беглов подписал закон о введении курортного сбора с 1 апреля 2024 года

Курортный сбор в Петербурге с туристов начнут собирать с апреля 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора на территории Северной столицы. Действовать он будет с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. Но взымать курортный сбор с туристов начнут с 1 апреля 2024 года. Плата за одни сутки составит 100 рублей, при этом первый день будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на всей территории Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, - отмечается в сообщении.

От уплаты курортного сбора освободили более 20 категорий граждан. Среди них те, кто постоянно работает в Северной столице по трудовому договору или служебному контракту; имеющие место жительства в городе; участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и участники спецопераций; многодетные семьи.

Взымать и перечислять в городской бюджет курортный сбор будут операторы, которые предоставляют гостиничные услуги, услуги по временному размещению или обеспечивают временное проживание.

- Средства, поступившие в бюджет Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Перечень этих работ установит Правительство Петербурга, - добавили в пресс-службе.