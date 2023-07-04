С начала года в Петербурге подешевели квартиры на вторичном рынке

Квартиры на вторичном рынке Петербурга подешевели с начала 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость одного квадратного метра в квартире на вторичном рынке Петербурга снизилась за первую половину 2023 года на 1,9%. Также упала цена на квартиры – на 3,6%. Интересно, что в основном в городах России квартиры за это время подорожали. Об этом свидетельствуют результаты аналитики портала «Мир квартир».

- Аналитики провели ценовое исследование по 70 городам с населением более 300 тысяч человек. Квартиры на вторичном рынке российских городов подорожали в среднем на 5%. А «квадрат» российской «вторички» в среднем за квартал вырос в цене на 2%, до 100,8 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Сильнее всего цена «квадрата» за первое полугодие подскочила в Пензе – 17,4%, Новокузнецке – 16,6% и Магнитогорске – 16,3%. А уменьшилась, кроме Петербурга, в Калининграде – 3,1%, Москве – 1,6% и Сочи – 1,5%.

Что касается стоимости, то самый большой рост на квартиру на вторичном рынке зафиксировали в Кирове – 25,3%, Магнитогорске – 21,5% и Новокузнецке – 17,9%. А вот в Петербурге, Калининграде и Севастополе цены упали в среднем на 3% за полгода.